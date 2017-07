El interminable historial delictivo de Shia LaBeouf

Parece inevitable que Shia LaBeouf consiga más titulares por sus desordenes públicos que por su trabajo como actor. Este pasado fin de semana fue detenido por la Policía de Georgia, donde rueda con Dakota Johnson la película «The Peanunt Butter Falcon», por enfrentarse a un agente después que este se negara a darle un cigarrillo. LaBeouf, que en el pasado admitió tener un temperamento volátil cuando se le pasa la mano con el alcohol, volvió a repetir su patrón de conducta y terminó en la comisaría de policía por alteración del orden público y obstrucción de la Justicia. La Policía del condado de Chatham dijo que el actor de 31 años fue detenido por ebriedad y deberá pagar una multa de 7.000 dólares.

Según detalló el portavoz de la policía, el actor le pidió un cigarrillo a una persona que estaba pasando y que cuando esta se negó, utilizó «lenguaje inapropiado y groserías delante de mujeres y niños que estaban presentes». Cuando se le pidió que se retirara, el actor se rehusó y se volvió agresivo hacia un agente. Después corrió hacia un hotel cercano para evitar ser arrestado.

Esta no es la primera vez que LaBeouf es arrestado por insultar bajo la influencia los efectos del alcohol, provocando desórdenes públicos. Hace tres años, en 2014, se le detuvo tras interrumpir un espectáculo de Cabaret en Nueva York, y en 2016 tuvo un altercado frente a su instalación artística He will Not Divide Us.

La historia de los problemas de Shia LaBeouf con la justicia se remonta a su infancia, cuando fue detenido por primera vez con nueve años por robar un par de zapatillas Nike en una tienda de Pacoima, en California. Hay que recordar que por aquel entonces, la situación del actor era más que desesperada, con su padre adicto a las drogas y su madre viviendo de las ayudas sociales del estado. Dos años después de aquel incidente, Shia volvería a ser detenido en Tujunta, por robar un juego de Pokemon en Kmart. Una década después, cuando ya empezaba a despuntar como actor, fue detenido en Van Nuys por pelearse con uno de sus vecinos.

Un año después le diría a David Letteman en la televisión cómo volvió a ser detenido por un policía tras pelearse con él al comprar un paquete de cigarros. Ese mismo verano, ya siendo la estrella de «Transformers», LaBeouf fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles. Tres años después, en 2011, parecía que había puesto los problemas a sus espaldas, pero regresó a las andadas peleándose en Mad Bull’s Tavern de Sherman Oaks con otro cliente y destrozando el interior del bar. La Policía de Los Ángeles lo dejó libre cuando nadie presentó cargos en su contra.

El actor continúa en la ciudad de Savannah grabando su próxima película y acaba de presentarse el tráiler de su nuevo largometraje: «Borg vs. McEnroe», en el que el actor interpreta al legendario tenista norteamericano en su histórico enfrentamiento con Björn Borg en la final de Wimbledon de 1980.