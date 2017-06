Toño Sanchís ha vuelto a reaparecer en un plató de televisión después de que los juzgados de Torrejón de Ardoz le dieran la razón a Belén Esteban y tras su entrevista en el programa de Toñi Moreno, «Viva la vida». Ahora el exrepresentante se ha sentado en «El programa de Ana Rosa» para hablar de sus problemas con Belén y para contar cómo se siente tras la decisión judicial.

Una entrevista que ha sido algo tensa, tras ser acusado de sensacionalista por el periodista Antonio Rossi, hecho que le ha molestado enormemente al exmánager de la «princesa del pueblo». «Yo por lo que me preocupo es por recurrir», confiesa el marido de Lorena Romero.

Se siente especialmente molesto por todos aquellos rumores que apuntan a que su mujer está muy molesta y afectada con todo el problema judicial del mánager y que por ello se quiera ir de casa y no quiere continuar con él. «Somos una familia muy unida», sentencia Toño. Y añadía: «Me gustaría que un día Lorena hablara».

Tampoco le ha sentado bien el hecho de que le digan que puede entrar en la cárcel: «Yo a eso no te voy a contestar», así de rotundo se mostraba ante las preguntas insistentes de los colaboradores del espacio de Telecinco. Pese a todo, el que fuera inseparable de Esteban no pierde la fe y asegura que irá a por todas.

Salida de Belén Esteban y su pareja, Miguel, a la salida del juicio - GTRES

Mientras Belén ha confesado que no quiere saber nada de Toño incluso diciendo que el mánager le da asco, él dice que no siente exactamente lo mismo hacia a ella: «Yo no tengo asco, yo estoy decepcionado y me siento impotente...». Pese a los esfuerzos por dar la cara e intentar hacer ver que todo va bien, durante la entrevista se ha notado las incongruencias y las tiranteces ante las críticas de sus propios compañeros de programa.

La otra cara

Estas declaraciones llegan después de que la «princesa del pueblo» concediese una entrevista reveladora a la revista «Semana», en la que ha contado por fin lo que llevaba tiempo deseando decir sobre todo lo que ha pasado con el que fue su fiel amigo. «No voy a perdonar a Toño jamás», con estas palabras titula la revista su número.

Imagen de la portada - SEMANA

En ella, la colaboradora de «Sálvame» también ha confesado que irá por lo penal y que no le da ninguna pena ni Lorena ni sus hijos. «¿Y mi hija qué, quién pensó en su futuro?», decía. Tras esto añade que: «Si se tiene que ir de su casa que se vaya».