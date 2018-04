Instagram Tamara niega haberse retocado y sus seguidores no la creen: «Qué manía tenéis las famosas de negar la evidencia» Ante el revuelo que se ha generado entorno a su presunta operación, la cantante ha respondido a sus fans: «No os preocupéis todavía no me he operado de nada»

Después de una temporada desaparecida de la escena pública, Tamara Macarena Valcárcel, una de las cantantes más afianzadas del bolero español, volvió a aparecer ayer en los titulares de la prensa del corazón, pero en esta ocasión con un motivo muy diferente al de su carrera artística o su familia.

A sus 33 años, la artista está irreconocible. Gracias a la cirugía estética, no son pocas las personas que han retocado aquello que no les gusta para sentirse más cómodos con su apariencia. Este, según aseguraron sus seguidores, era el caso de la cantante, quien supuestamente había recurrido a los retoques estéticos para lucir un rostro más joven. Una decisión que no sentó demasdiado bien a sus fans, que no tardaron en mostrar su desaprobación acerca de su cambio estético. «Pero ¿qué te has hecho? Madre mía, es una pena que algunas personas no se acepten tras el paso del tiempo. Lamentable», «¡Qué morros te has puesto más exagerados!», o «se te nota muchisimo sobretodo que tenías la cara más redonda y ahora la tienes alargada», fueron algunos de los comentarios recogidos a través de sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram.

El antes y el después de la cantante Tamara -ABC

Ante el revuelo que se ha generado entorno a su presunta operación, la cantante ha respondido a sus fans: «No os preocupéis todavía no me he operado de nada, tampoco me puse labio. Solo que hay unos maquillajes espectaculares hoy en día y unos filtros en Instagram que son maravillosos», ha asegurado dejando claro que de momento no está entre sus planes pasar por quirófano.

Unas declaraciones que no han terminado de cuajar entre algunos de sus seguidores, empeñados en que la artista oculta sus evidentes retoques estéticos. «¿Qué no te has hecho nada? Yo soy estilista y no hay ningún lápiz labial que te de el volumen que tienes en los labios, sobre todo en el de arriba», o «Qué manía tenéis las famosas de negar la evidencia en estos temas», son algunos de los fans que no se creen la versión de la cantante.