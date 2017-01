Hace dos semanas, Selena Gómez y Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, eran sorprendidos por la prensa del corazón mientras daban un romántico paseo por las calles de Santa Mónica (Estados Unidos).

Las imágenes, publicadas por el portal «TMZ», daban a entender un posible romance entre los dos cantantes para asombro de todos. Ambos artistas no confirmaron nada hasta este lunes. La ex de Justin Bieber ha querido dar un paso más en su relación y ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram en el que no deja lugar a dudas.

En él, The Weeknd aparece disfrutando de una vuelta en góndola por Venecia (Italia), después de pasar el fin de semana en Florencia haciendo visitas culturales.

😍 Un vídeo publicado por Selena Gomez (@selenagomez) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 1:27 PST

Nuevos comienzos

Ambos no han querido perder el tiempo después de romper hace poco con sus ex. En noviembre, Bella Hadid y The Weekend ponían fin a su relación después de año y medio juntos. Al parecer, la razón que dieron ambos fue por «incompatibilidad de agendas». «Sus horarios son demasiado difíciles de coordinar y él está centrado en finalizar y promocionar su último disco. No obstante, ellos continúan queriéndose y son amigos. Todavía sienten un enorme amor el uno por el otro y seguirán siendo amigos», confesaba un amigo cercano a la expareja.

Por su parte, según apuntan varios medios, Selena esperaba la bendición de su exnovio, Justin Bieber, que no ha llegado. De hecho parece que no ha sentado nada bien el romance al australiano. Su entorno asegura que este ha decidido no volver a escuchar la música de su compatriota porque le parece una «verdadera mierda».