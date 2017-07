La hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore eligió las redes para hacer un anuncio muy especial y del que se siente orgullosa: lleva seis meses sobria. Rumer Glenn Willis compartió en su cuenta de Instagram el anuncio de esta superación personal, al mismo tiempo que confesó haber tenido problemas de consumo en el pasado.

«Voy a ser la primera en decir que no soy perfecta, pero quería compartir esto porque estoy muy orgullosa de mí misma. Ayer celebré seis meses de sobriedad», escribió la actriz de 28 años junto a un selfie sin maquillaje. «No es algo que haya planeado pero después del largo viaje para llegar aquí puedo decir sinceramente que nunca he estado más orgulloso de mí mismA en toda mi vida. Gracias a todos por el amor y el apoyo y recuerden ser amables con ustedes mismos», escribió la ex concursante de Dancing With The Stars.

I will be the first one to say I'm not perfect and I mess up sometimes and every once in a while I get it right but I wanted to share this because I am really proud of myself. Yesterday I celebrated 6 Months of Sobriety. It's not something I planned on but after the long journey of getting here I can honestly say I have never been more proud of myself in my entire life. Thank you all for the love and support and remember to be gentle with yourself 😊 Una publicación compartida de Rumer Willis (@ruelarue) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 11:08 PDT

De esta manera, la joven sigue los pasos dados por su hermana Tallulah en 2015: «La pasada noche fue una de las más bellas de mi vida, estaba rodeada de la más pura forma de amor», escribió la pequeña del clan junto a una fotografía de su tarta de cumpleaños durante una celebración sin alcohol con la que también quiso conmemorar un año completo de abstemia.