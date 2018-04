Instagram Aurah Ruiz a Jesé: «Para pasar la noche en el hospital con tu hijo no tienes tiempo, pero para estar en la habitación de una discoteca sí» La expareja tuvo ayer una fuerte discusión en el Hospital La Paz, donde su hijo Nyan lleva ingresado desde hace más de un mes

Desde que pusieran fin a su relación, Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz no han parado de tirarse los trastos a la cabeza. La ruptura no fue nada amitosa y en más de una ocasión ella ha comentado que Jesé (que ahora vive en Inglaterra porque juega en el Stoke City) se ha despreocupado del niño, que sufre una enfermedad desde que nació. Aun así, parecía que ambos habían dejado a un lado su desengaño amoroso por el bien del niño y durante los últimos meses han sido muchas las fotos que han publicado en Instagram donde aparecían los tres y con mensajes de apoyo y fuerza al bebé. Sin embargo, este fin de semana, el futbolista y la que fuera tronista en «Mujeres y hombres y viceversa» han tenido un nuevo enfrentamiento, esta vez en el madrileño Hospital La Paz, donde su hijo Nyan, de ocho meses, permanece ingresado tras ser sometido a una operación el pasado 1 de marzo.

Todo comenzó el sábado, cuando Jesé fue al hospital para ver a su hijo y hablar con el cirujano. Tal y como el futbolista denunció en su cuenta de Instagram, solo le permitieron estar con el niño «5 minutos»: «No es que Yo no quiera estar con mi hijo, es que me ponen mil impedimentos para ello». Aurah Ruiz, por su parte, no tardó en pronunciarse a través de Instagram Stories para contar su versión de lo sucedido. «Los vídeos que voy a grabar ahora mismo son por la publicación de Jesé. Ha aparecido con un amigo y un matón, éste contratado. En ese momento, mi hijo tenía una hipoglucemia y acababa de vomitar. Mi padre terminaba de llegar junto a su pareja y estábamos atendiendo a mi hijo junto a la enfermera», comenzó diciendo. Y añadía: «Jesé quería que saliéramos de la habitación para entrar él con esas personas a las que no conozco de nada y que no tienen por qué entrar en esa habitación. Salen de la habitación y voy yo a hablar con Jesé y le digo que puede entrar él, pero estas personas que no conozco, no».

Al parecer, Jesé le respondió que «esas personas van a entrar porque le da la gana a él», sabiendo que su hijo «tiene aislamiento de contacto». «Acto seguido le digo que puede venir a ver su hijo cuando quiera, y que podemos hacer turnos. Le digo que él puede entrar y que se puede quedar por la noche si quiere con el niño», escribía Aurah en Instagram. Cuando Jesé y sus acompañantes fueron a entrar en la habitación, ella intentó impedirles el paso y el personal del hospital llamó a seguridad «para que esas personas abandonasen la sala» donde se encuentra el pequeño.

A continuación, Aurah se dirigía directamente a Jesé en Instagram. Diciéndole que su hijo «no es un mono de feria» y que no es verdad que hablase con el médico porque no estaba ese día en el hospital. «Tu hijo está en el hospital y tu te subes una foto de postureo diciendo que viniste. Por favor Jesé, crece. Deja de pensar en tus amigos y date cuenta de que tienes un hijo que te necesita. Tienes un hijo enfermo», le recriminó.

Por la noche, la madre del pequeño volvía a la carga, otra vez en Instagram. A primera hora alguien le ha comunicado que anoche Jesé estuvo en una conocida discoteca de Madrid «en el privado, bebiendo, fumando y follando en el baño», cuando por la mañana en el hospital le había dicho a las enfermeras que tenía que «coger un vuelo» y a Aurah que no podía quedarse con el niño por la noche. «Para pasar la noche al lado de tu hijo no tienes tiempo, pero para estar en el room (habitación) de una discoteca con putas, bebiendo y fumando sí que tienes todo el tiempo del mundo». Además, Aurah también le decía a Jesé que le encantaría quitarle a Nyan sus apellidos porque no se merece tener un padre como él. «Eres el mayor error de mi vida y cada día lo siento por mi hijo, pues cualquier otro hombre habría sido mejor para él».