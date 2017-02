«Que petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una...», estas palabras de Pelayo Díaz en la noche de los Goya 2017 provocaron numerosas reacciones en la red.

Que petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una 💩 #goya2017 — Pelayo Diaz (@princepelayo) 4 de febrero de 2017

Después de toda la tormenta, Pelayo ha querido explicar en su blogkatelovesme.net las sensaciones que le llevaron a publicar este polémico tuit: «¿Cuantas veces hemos oído decir a actores y actrices patrios que hay que apoyar al cine español? ¿Y que tenemos que apoyar a la industria del cine? ¿Que el cine somos todos? Infinidad de veces, y no les falta razón. Por eso, cuando veo la Gala de los Goya, me entristecen varias cosas». Así empezaba su alegato el popular estilista de moda.

«El problema es que no sabemos vendernos, y creemos que haciendo lo que hacen las actrices extranjeras seremos más importantes. Pues por ejemplo, en los Oscar, si analizamos en detalle, la mayoría de las actrices francesas visten de firmas francesas y las americanas visten orgullosas marcas (no sólo firmas) made in USA. Es un dato tonto, pero es cuanto menos significativo, ¿no creéis?».

Una reeinvidación a la que suma sus disculpas por si alguien se pudo sentir ofendido: «De esta tristeza, de la pena que me da, surge mi indignación, y de mi indignación mi tweet de aquella noche. Y lo reconozco, mis palabras no fueron acertadas ni ejemplares por lo que pido disculpas a quien se haya podido ofender, pero en definitiva el mensaje, que muchos profesionales del mundo de la moda comparte, está ahí».

EN KATELOVESME.NET ⤴️(link en bio) Una foto publicada por Pelayo Díaz (@princepelayo) el 6 de Feb de 2017 a la(s) 3:15 PST

Y punto el punto de mira en la Marca España: «Yo defiendo que todo el mundo se ponga lo que quiera, quien sea, pero me parece que en un evento donde se reivindica tan alto la Marca España, la identidad, el talento español... No estaría de más tener un detalle con aquellos que se esfuerzan por levantar una industria que está aún menos protegida y es menos respetada que la del cine».

Además, Pelayo no quiere terminar su alegato defendiéndose de las críticas por haber desfilado para Dolce & Gabbana: «Primero no soy actor ni he hecho el photocall de los Goya cuando he ido (aunque sí reivindico la importancia del cine español). Segundo visto otras marcas porque amo la moda y da la casualidad que es mi trabajo, me dedico a la estrategia online. Tercero, si desfilo para Dolce & Gabbana fue precisamente (primero para disfrutarlo) para reivindicar que modelos somos la gente real, que tú también eres modelo, y que podemos cumplir nuestros sueños», e incluso tira de memoria para nombrar todas las veces que había desfilado: «Pero de paso, a todos los que no lo sepáis os aclaro que primero desfilé para la maravillosa Lydia Delgado un 14 de Febrero de 2007 y posteriormente y en dos ocasiones para Davidelfin: una durante la Fashion Week de Madrid y otra en el Guggenheim de Bilbao (que lujazo, ¡gracias de nuevo David!) De hecho, cuando en 2015 presenté las Campanadas para todo el país desde la Puerta del Sol, la mayor responsabilidad que he tenido hasta ahora en mi carrera televisiva y el mayor escaparate, no sólo yo (traje de Davidelfin, zapatos de Manolo Blahnik y corona de Isidoro Hernández) sino que mis tres compañeras de Cámbiame Natalia, Cristina y Marta, vestimos íntegramente de moda española. Así que claro que si, guapi!». Unas palabras que ponen de relieve la poca conexión entre la moda española.