Las vacaciones de Paula Echevarría no están siendo tan tranquilas como las de los años anteriores, cuando solía viajar a Ibiza con David Bustamante y su hija Daniella. Tampoco en el sentido mediático están siendo relajadas, pues han pasado de ser perseguidos para hacerles algunas fotografías a tener paparazzis que, continuamente, siguen sus movimientos para aclarar qué tipo de relación tienen ahora mismo los artistas. Sin embargo, no siempre son los reporteros los que perturban su calma, sino que las redes sociales también dan pie a que acaben fuera de sus casillas.

Es lo que le ocurrió este jueves a Paula Echevarría. La actriz se encuentra pasando unos días en su tierra natal, Candás (Asturias). A través de Instagram, comparte fotografías de sus paseos, sus baños en la piscina, pero también de su rutina para cuidarse. Precisamente eso fue lo que desató la polémica. Echevarría publicó en su cuenta una foto en la que aparecía haciendo deporte en el suelo de su casa con el siguiente texto: «No valen las excusas, en cualquier sitio se encuentra un rincón perfecto, no hace falta tener un kit de entrenamiento, ni cargar con conjuntos ideales, ni marcar una hora concreta... si se quiere se hace Mens sana in corpore sano».

El comentario, al parecer, no agradó demasiado a una usuaria de Instagram, que no tardó en comentar la foto: «"No hace falta un kit de entrenamiento" dijo la que tiene un personal trainer... "ni cargar con conjuntos ideales" dijo la que constantemente hace referencia al consumismo y a las marcas"». La actriz, lejos de ignorar el comentario, prefirió responderle y dejarle claras las cosas: «Para ser graduada en psicología tienes muy poca por lo que veo... No digo que yo no tenga un kit o 10, que no tenga un modelito o 20... no te equivoques y no quieras equivocar a los demás... Digo que no son necesarios, que si se quiere se hace, donde sea y como sea... Y eso se llama motivación. De nada guapi».

La respuesta de la actriz gustó a muchos de sus seguidores, que no están acostumbrados a que esta entre en el juego cada vez que algún usuario de Instagram comenta una de sus publicaciones para criticarla. Además, Paula Echevarría quiso agradecer a sus fans el apoyo que le demuestran cada vez que ocurre una situación similar. Antes de irse a dormir, la artista publicó una foto con el siguiente comentario: «Hay tanto bueno por aquí que... como para quedarme con lo malo! Buenas noches a todos, gracias por estar y ser como sois! Se os quiere!».

No es la primera vez que, en lo que va de verano, la actriz publica comentarios similares, ya que pese a ser una de las famosas españolas con más seguidores en Instagram, últimamente recibe más de un comentario negativo en casa publicación que sube.