Mario Casas y Blanca Suárez ya no se esconden Este domingo hemos podido ver una fotografía de la pareja de actores comiendo juntos en un asador de Madrid

Desde que hace dos semanas dos de los actores más reconocidos del cine español fuesen «pillados» saliendo de la casa de la actriz por la mañana en exclusiva por la revista «Corazón», mucho se ha hablado sobre un posible romance entre Blanca Suárez y Mario Casas.

Aunque su química en la pantalla era innegable, parecía que nunca se llegó a confirmar una relación entre ambos fuera de los platós. Durante estos años de amistad, tanto Blanca como Mario han tenido otras parejas. Parece que por fin dos de las promesas del cine español están juntos, haciendo muy felices a sus fans. Este domingo hemos podido ver una fotografía de Blanca y Mario sin esconderse y comiendo juntos en un asador de Madrid.

A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado su relación, el actor se animó a hablar de Suárez durante la presentación del documental «The best day of my life» en Madrid. Aunque suele ser muy receloso sobre su vida privada, acabó confesando que la actriz es una perona increíble. «Blanca es maravillosa», explicó a «Europa Press».

El intérprete de la película «Tengo ganas de ti» aseguró que mantienen una amistad desde hace muchos años, pero no quiso aclarar si entre ellos hay algo más: «No te voy a hablar de eso». A la espera de que se confirma o no la relación, lo que está claro es que Casas se muere de vergüenza cuando le preguntan por el supuesto noviazgo, una señal de que sí podría haber algo entre ellos.