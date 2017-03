Desde que Donald Trump se coronase como presidente de Estados Unidos, su vida profesional y personal ha ido ligada a la polémica. Y como todo en la vida, la evolución no tiene límites. Hasta el momento las manifestaciones en su contra han marcado el ritmo en las calles, sin embargo ahora ha surgido una tendencia que está arrasando dentro y fuera de las redes sociales. La nueva reivindicación mezcla moda y política, bajo la dirección e inspiración de Rachelle Hruska, conocida por ser la fundadora en 2008 de la web Gest of a Guest.

La tendencia surgió por casualidad y su creadora no esperaba tener tanta demanda en un tiempo récord. Hruska decidió recuperar la aguja que su abuela le enseñó a manejar y bordar «booyah» en un jersey, expresión coloquial de alegría y celebración, muy usada en los años 90. Lo cosió aquella tarde, se puso el jersey y colgó una foto en Instagram, con tal éxito que sus amigos empezaron a hacerle encargos.

Never forget it. 👊🏻 Una publicación compartida de Rachelle Hruska MacPherson (@rachellehruska) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 12:58 PST

Rachelle Hruska empezó bordando frases de temas clásicos. En ese momento no entraba en sus planes plasmar mensajes políticos. Hasta que llegaron las elecciones y con la victoria de Donald Trump su perspectiva cambió. La creativa vio un cambio en el ánimo de las trabajadoras de la marca, casi 50 mujeres de su equipo, muchas de ellas inmigrantes. «Las lágrimas en el taller dieron paso a la impotencia primero y la inspiración después», según ella misma ha reconocido. «Echo de menos a Barack», fue el mensaje que plasmó en un jersey de cashmere y tras él, multitud de pedidos y frases nuevas que ponen de manifiesto el descontento de la sociedad estadounidense. «Todos somos inmigrantes», «No estaré en silencio», «La revolución no será tuiteada», «Yo no voté por él» o «¿Quién dirige el mundo?», destacan entre los pedidos más solicitados.

Cabe resaltar que la mitad de las ventas van destinadas a diferentes ONGs. Todas en defensa de derechos civiles. Se puede hacer encargos en Net-a-Porter y la web linguafranca.nyc.

Posted this on fbook. Made a ruckus. Senator Gillibrand told me she has little power - the power will come from the people. She told me to keep fighting. She told me it would be tough and people would call me a crazy lady. Here's to all the crazies of the world. Unite! #resist#nobannowall #senatorgillibrand #notmypresident Una publicación compartida de Rachelle Hruska MacPherson (@rachellehruska) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 8:17 PST