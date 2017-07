Tras la tormenta llega la calma y esta frase se podría aplicar perfectamente al momento que viven Paula Echevarría y David Bustamante. Los últimos meses han sido un tanto convulsos pero, con el verano, parece que la paz ha llegado a sus vidas. O eso es lo que quieren hacer ver en las redes sociales.

Hace solo unos días que Paula Echevarría se bronceaba bajo el sol de Menorca, la isla de moda en la que también ha estado hace unas semanas Sara Carbonero, y ya ha cambiado de destino para descansar junto a su hija Daniella. Las dos están disfrutando de lo lindo del mar, pero eso no implica desconexión. Como si lo que no se contara en las redes sociales no existiera. La actriz ha compartido una fotografía con su chica en la que se las ve pasando unos días en Chiclana.

Summer nights.. 🌛.. (📸 by Daniella) Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 3:02 PDT

Poco después, Paula volvía a tomar el móvil en sus manos para estar al tanto de todo lo que ocurre en Instagram y entonces apareció Bustamante. El cantante subió un vídeo con amigos en los que, como si se tratara de un grupo de expertos en natación sincronizada, bailaban en el agua al compás de su último single Lo pide el alma. Minutos después, a la madre de su hija le aparecía en el timeline de la publicación y su reacción ha sido la de una fan en toda regla: un me gusta.