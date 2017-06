El diseñador malagueño David Delfín se ha ido por culpa del cáncer a los 46 años y los homenajes y mensajes de recuerdo no cesan por parte de sus seres queridos a quienes ha dejado un vacío muy grande. Si ayer recordábamos el mensaje de Pelayo Díaz a David, hoy es Gorka Postigo, su ex, su socio y amigo incondicional quien ha publicado una imagen de ellos juntos con una dedicatoria muy emocionante: «Estarás de otro modo, en mi recuerdo y en todas las cosas maravillosas que me enseñaste, en lo vivido juntos y en lo que construimos», han sido algunas de sus sentidas palabras.

Love will keep us together ✊🏻❤️🐬 Una publicación compartida de Gorka Postigo Breedveld (@gorkapostigo) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 5:38 PDT

Y continuó diciendo: «A pesar de todo lo vivido, no tenemos muchas fotos juntos, esta no la conocía, @monicacenoej gracias por compartirla. Hará unos 18 años de esta imagen. Te conocí hace 20 y estuvimos 10 años como pareja. Juntos inventamos nuevas vidas, un destino que no era el que estaba escrito para nosotros, o si, quién sabe de destino. Tú no creíais en eso, creías en el trabajo y en el esfuerzo. Hablar hoy de destino resulta, como poco, escalofriante. Hace solo 4 meses que nos dejó Bimba y tú hoy ya no estás aquí. Estarás de otro modo, en mi recuerdo y en todas las cosas maravillosas que me enseñaste, en lo vivido juntos y en lo que construimos. Años después de no ser pareja, me dijiste que aún leías mi signo del zodiaco en el horóscopo, como si dealguna manera siguieras velando por mí. A partir de hoy, yo te leeré y te veré en cada rincón donde exista la belleza, donde haya poesía y donde haya amor. Desde hoy y para siempre ahí existirás tu para mí. Te quiero infinito David».