La bloguera Dulceida, cuyo nombre real es Aída Domenech, ha conseguido triunfar en la industria de la moda y de la televisión (fue estilista en el programa presentado por Sara Carbonero, «Quiero ser»). Es imagen de diferentes marcas, que se aprovechan de sus numerosos seguidores para aumentar sus ventas y atraer nuevos clientes: en Instagram tiene 1,9 millones de fans y en su canal de YouTube cuenta con 1,3 millones de suscriptores.

Por esta razón, sus seguidores no se han tomado bien su decisión de no hacerse fotografías con ellos en las playas de Menorca y han hecho arder las redes sociales con comentarios negativos hacia la bloguera, ya que consideran que su éxito como influencer y todos los acuerdos que firma con las marcas se lo debe a ellos. El mensaje que Dulceida ha publicado en su Instagram Stories y que la ha convertido en «trending topic» es el siguiente: «Menorca! Si me veis por la playi saludarme pero no me haré fotis (en otro momento claro que sí, ya lo sabéis, nunca digo que no). Pero en la playa quiero descansar e iré con unas pintas importantes. Jajaja. Os amo».

El mensaje que Dulceida ha escrito a sus seguidores en Instagram - INSTAGRAM

Entre las muchas críticas que ha recibido, ha habido quien ha juzgado su trabajo, asegurando que acudir a eventos para las marcas no es tan duro como para requerir de unas vacaciones en las que nadie pueda molestarla para una fotografía. La semana pasada, Dulceida disfrutó de los encantos de las islas griegas o en el festival de música de Tomorrowland.

Aunque algunos de sus admiradores han apoyado a la bloguera, la mayoría ha criticado su actitud, por lo que Dulceida no ha dejado escapar la ocasión y se ha pronunciado en su cuenta de Twitter: «No sé que tiene Twitter que concentra a la gente más maleducada y sin respeto».

No se que tiene twiter que concentra a la gente mas maleducada y sin respeto 😅 — Aida Domenech (@AidaDomenech) 26 de julio de 2017

Lo cierto es que Dulceida no es la primera famosa que se manifiesta en este sentido. En mayo de 2016, Justin Bieberlanzó el mismo mensaje a sus fans, cansado de ser perseguido por las calles. Y la actriz Amy Schumertambién anunció que no se iba a hacer más «selfies» con sus seguidores después de que uno le grabase sin su permiso.