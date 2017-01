Todo lo que necesitamos es amor. No hay más alivio, consuelo, cobijo y ayuda en los momentos más grises de nuestra vida, que el amor. El cariño de nuestros seres más queridos, cura. Así afrontó Bimba Bosé sus últimos años, centrada en amar y vivir con todas sus ganas, como todo lo que hacía.

A las 11 de la mañana del pasado lunes, la llama de esta rompedora modelo se apagó, algo que nunca hará su luz. Desde ese momento pocas veces se ha visto tal avalancha de mensajes de complicidad y fuerza para la familia y amigos, por miles y miles de personas que les arroparon a través de las redes sociales. Aunque si hay alguien que arropó, dio amor y mucha vida a Bimba Bosé en esta etapa ha sido Charlie Centa (24). La maniquí siempre tuvo palabras de amor y agradecimiento para su pareja. «Charlie es fundamental en mi vida, es perfecto. Cuando estas así tener una persona como él que te apoya en todo es emocionante», confesaba en su última entrevista a este periódico. Y dijo más: «El compromiso que tengo con Charlie no puede ser más verdadero. No nos hace falta una boda porque estamos más que unidos. Es el ángel de mi vida. Su llegada fue poco antes de que me diagnosticaran mi enfermedad. Es curioso porque ninguno de los dos creemos en la suerte sino en que las cosas que nos pasan no son por casualidad pero estamos rehaciendo nuestra manera de pensar», agregó.

Gracias por tu abrazo mi amor 💝 #tedoymiabrazo @aecc_es #luchacontraelcancerdemama #ausonia #porellas Una foto publicada por @bimbasecas el 25 de Oct de 2015 a la(s) 4:03 PDT

Los flechazos existen

La edad no importa cuando hay tanta verdad de por medio. La pareja se llevaba 17 años de diferencia, pero eso fue un impedimento para ellos, que demostraron que estaban hechos el uno para el otro.

El modelo y Dj británico compartieron desde el primer momento su amor por la música, la moda y filosofía de vida. Charlie sumó años de esperanza a la top, que nunca lo ha ocultado. Ambos formaron un gran equipo y lidiaron juntos con las fases más duras de la enfermedad -incluso el joven no dudó en raparse su rubia melena para solidarizarse con su chica-.

El verano ya está aquí y el equipo de @sinchronicclothing estrena nuevo look @charliecenta Atentos que pronto habrá novedades! Feliz lunes a todos❤️❤️❤️❤️😂 Una foto publicada por @bimbasecas el 28 de Abr de 2014 a la(s) 1:59 PDT

El británico hizo la vida más fácil y rica en todos los sentidos a la modelo. Además, consiguió encajar a la perfección con las hijas que Bimba tuvo con Diego Postigo, Dora (12) -quien ayer compartía un emotivo mensaje donde pedía que «no es un día triste, a mi madre no le gustaba la tristeza. Es un día feliz para recordar todos los buenos momentos que hemos compartido con ella» y June (5). Algo esencial para Bosé.

Beautiful day in Retiro with @bimbasecas and @monsterz_skrull Una foto publicada por Charlie Centa (@charliecenta) el 2 de Nov de 2013 a la(s) 7:04 PDT

Por otro lado, las muestras de complicidad de la pareja han sido interminables y no han ocultado su amor en las redes en ningún momento, dejando para la posteridad imágenes tan bonitas como conmovedoras y las que demuestran lo auténtica que era su relación y el apoyo mutuo que significaron el uno para el otro. En estos casi 4 años, han vivido más que muchas personas en años. Tal y como quería Bimba, «vivir sin planes de futuro, vivir el presente al máximo».

Love Story #vogueespaña by #alvarobeamud con @charliecenta #beautifulboyfriend i ❤️you Una foto publicada por @bimbasecas el 22 de Ene de 2014 a la(s) 12:56 PST

Un día en el estudio con @nicobustos. Qué novia más bonita tengo yo! 😍 @bimbasecas Una foto publicada por Charlie Centa (@charliecenta) el 16 de Ene de 2014 a la(s) 4:09 PST

Y es que lo suyo fue un auténtico flechazo. Su historia de amor empezó por una casualidad. Bimba, impulsiva y arrolladora no dudó ni un instante en parar por las calles de Madrid a un atractivo joven de tez clara y cabello rubio cobrizo para que formara parte del desfile que estaba organizando. «Yo llevaba aquí cinco meses trabajando como auxiliar de conversación en un instituto y estaba haciendo skate en Colón cuando Bimba me paró y me dijo: ‘A lo mejor no te apetece, pero estoy organizando un desfile y me gustaría que aparecieras patinando’. Yo no quería hacerlo, pero luego me mandó un mail con todos los detalles y acabó convenciéndome. A la semana quedamos para salir, y ya está», relevaba el modelo a Vogue en un romántico reportaje que ambos protagonizaron en 2014.

Nos vemos el #sabado en #obbioclub #sevilla ✨| Bimba Bosé & Charlie Centa DJ SET |✨ 📷 @gorkapostigo 👕🐬 @davidelfin_co ❤️ Una foto publicada por @bimbasecas el 20 de Sep de 2013 a la(s) 1:34 PDT

Desde entonces han sido uno. Ya no solo formaron pareja profesional compartiendo pasarelas en distintas ocasiones, reportajes en revistas y cabinas de Djs, también crearon un vínculo tan grande que solo la enfermedad ha conseguido separar.