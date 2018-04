Instagram Bella Thorne, otra famosa que se enriquece gracias a Instagram La actriz asegura que ha ganado tantísimo en redes sociales que logró comprarse una lujosa mansión en Los Ángeles valorada en más de dos millones de euros

Con tan solo 20 años, Bella Thorne amasa una fortuna de varios millones de euros. Esta semana, la actriz y cantante estadounidense se ha sincerado durante una entrevista con «Vogue», en la que ha asegurado que ha ganado tantísimo dinero gracias a las redes sociales que logró comprarse hace unos meses una lujosa mansión en Los Ángeles valorada en más de dos millones de euros, según cuenta «E! News». «Por publicar en el grid, son 65.000 dólares por publicación», aseguró en el breve documental grbado para la revista. «Por cada story, la cosa va entre 10.000 y 20.000 dólares, y por Snapchat, lo mismo que con los Insta-Story», confiesa.

Aunque ahora protagoniza la serie «Famous in Love», la exchica Disney alcanzó la fama gracias a «Shake It Up!». Desde ese momento ningún papel ha sido tan significativo para ella, por lo que vio en las redes sociales una fuente de gananciales. Admite que para ella todas las publicaciones que realiza a través de Instagram son «cien por cien» trabajo: «Empecé a los 18 años con literalmente 200 dólares en mi cuenta bancaria y me compré esta casa un año y medio después. Eso es todo gracias a las redes sociales».