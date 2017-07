Parecía que Alba Carrillo regresaba de Honduras, donde se encontraba participando en el programa de «Supervivientes», con aires nuevos, dejando atrás las tensiones propias de su vida diaria. Pero nada más bajarse del helicóptero que la trasladó al plató de Telecinco, la polémica volvía debido al encuentro en directo con su hijo menor, Lucas, algo que parece que la modelo desconocía. Aún así, al padre de la criatura, Fonsi Nieto, no le sentó nada bien que su pequeño participase en el espacio y decidió demandar a la madre de la top, Lucía Pariente, ese mismo día, culpabilizándola de lo sucedido.

Ante esta tesitura. Carrillo siguió adelante con su vida, intentando no entrar en la polémica para evitar continuar con el circo mediático que se ha montado en torno al menor. Tan solo se pronunció este martes ante la insistencia de los periodistas, asegurando que estaba en «shock». «Mi niño es lo que más quiero en el mundo y si respeto a mi hijo, tengo que respetar a su padre», sentenciaba.

Pero donde no parece que la calle nadie es en las redes sociales, en las que suele lanzar indirectas de todo tipo y mensajes de lo más enigmáticos. Este miércoles mismo, la modelo hacía una declaración de amor a su pareja, David Vallespín. Le dedicó unas palabras de Isidro Sánchez de lo más sugerentes que decían: «Nada más hermoso que amar a una mujer madura pero con el alma de una niña, mujeres de este tipo son las responsables de que hombres inteligentes pierdan la cordura en el mundo del amor». Unido a esto, la modelo quiso que su novio se diese cuenta de que la publicación estaba dedicada a él y le etiquetó en su cuenta de Instagram, junto a las palabras: «He visto esto y me he acordado de ti».

He visto esto y me he acordado de ti @spinvalley ❤y ... de mí 😜😉 Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 7:40 PDT

Una auténtica declaración de amor que chocó con la siguiente publicación de Carrillo que subió minutos después. Se desconoce si, como suele ser habitual en ella esto de mandar dardos envenenados a sus ex por la red social, es una indirecta para su exnovio Fonsi Nieto después de que denunciase a su madre en la comisaría de Boadilla del Monte, tras ver a su hijo en directo en el programa de Telecinco, o por el contrario va dirigido también a su pareja. «A hacer el 'humor' y no la guerra», escribía junto a una imagen.

Buenos días !!! A hacer el "humor" y no la guerra ☀️✌🏼😚💋 Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 10:48 PDT

Sea como sea, lo cierto es que por poca culpa o no que tenga, a Carrillo le persigue la polémica. No tardó ni un día desde su regreso en Honduras en ser protagonista de todos los titulares de la prensa del corazón.