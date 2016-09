Lo que una la televisión, que no lo separe otra cadena. Al menos eso es lo que debe pensar Alba Carrillo que tras los nuevos frentes abiertos que empañan sus días en Mediaset, la modelo fue a buscar consuelo y apoyo en unas viejas «amigas y conocidas».

«Mujeres con la piel fina y con el corazón grande y fuerte!!! Luchadoras y emotivas. Te queremos @albacarrillooficial». Ese es el mensaje que se puede leer en el Instagram de Loles León, una de esas tres amigas tan singulares en las que se está apoyando Carrillo y que arropan a la top en uno de sus peores momentos.

Las otras dos, igual de sorprendentes -o no, si tenemos en cuenta que las conoció durante su paso por el programa de TVE 'Amigas y conocidas-, son Paloma Gómez Borrero y Teresa Bueyes, con las que la modelo disfrutó de una agradable cena en Madrid.

Esta reunión llega días después de que Alba tuviese en el plató de 'El debate de Gran Hermano 17', primero un desliz y después un enganchón con Ylenia Padilla. Lo que no sabemos si le hará tanta gracia es a Jordi González, el presentados del Debate de GH quien dijo a Alba que en televisión «no se puede tener la piel tan fina» y todo el grupo de «amigas íntimas» lo ha usado en su contra para renombrar las instantáneas.

Recordemos, que tras este momento, Feliciano López colgó un mensaje en su Instagram que ha sido interpretado como un dardo hacia su ex ya que el tenista reflexiona ante todos diciendo «que los valientes reflexionan, no se vengan y saben perdonar», mientras que los cobardes «todo lo contrario» y al que, presuntamente, ella contestó con unas palabras de lo más directas diciendo que seguirá «viviendo, sintiendo y amando a la vida intensamente, con valor y verdad».

Desde luego no hay día que Alba Carrillo no deje titulares. Tras el enfrentamiento con Ylenia, se enfrentó a Alessandro Lequio y dejó un recado a Belén Esteban que la de San Blas no ha interpretado como a Alba le hubiera gustado y además, siendo amiga de Ylenia Santana poco o nada tienen que hacer estas rubias para ser amigas. «Belén Esteban no hay más que una», dijo la ex de Jesulín ante el comentario de Alba a Lequio que le decía «que ella no iba a ser la nueva Belén Esteban».