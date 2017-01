Fernando Andrade, admirador de la actriz porno Mia Khalifa, decidió darle una sorpresa hace unas semanas tatuándose su cara en la pierna y colgándola en internet con un pie de foto que decía «El amor que siento por Mia Khalifa merece mucho su dolor». Sin embargo, mala calidad del tatuaje provocó una oleada de críticas contra el joven brasileño: «tienes un master en escoger tatuajes feos» o «precisas urgentemente de un nuevo tatuador», entre numerosos comentarios.

La propia actriz compartió en su perfil de Instagram la imagen del tatuaje añadiendo un duro mensaje al dueño del tatuaje. «Punto número uno, eres idiota. Punto número dos, mis cejas están desiguales. Punto número tres, ¿en qué tipo de 2x1 te hiciste ese tatuaje?», comenzó a reprocharle la joven estrella. «Parece que acabe de arrastrarme a las profundidades del infierno. ¿Qué clase de imbécil ensuciaría de por vida su cuerpo con esto? No mola, eres un idiota. Te deseo buena suerte cuando tengas que explicárselo a tus futuras novias. Idiota», finaliza en actitud de desprecio hacia su fan.

Ao amor que eu sinto pela mia khalifa vc merece muito sua vadia dolorida do crlh ❤️ Una foto publicada por Alexander Skate (@fernando_andr4d3) el 14 de Ene de 2017 a la(s) 3:59 PST

Después de tal humillación pública, Fernando Andrade, que no borrado las fotos ni ha eliminado su cuenta, se ha decidido a contestar. El brasileño ha explicado que lleva en su cuerpo otros 12 diseños y que este se lo hizo porque lo quería desde hace tiempo el tatuador no le cobraba nada. «Yo no esperaba que lo viera. Pensé ‘esta chica es famosa, yo soy de una ciudad en medio de la nada en Brasil. Nunca pensé que lo vería, lo publicaría en su perfil y peor aún que me llamaría idiota», relata el adolescente al medio Vice Brasil.

«Leí idiota, idiota, idiota. Eso fue duro. No sé cómo explicarlo, me sentí triste. Me hice el tatuaje por amor y admiración. Pero no me molestó lo suficiente como para considerar quitármelo. No creo quitármelo nunca», explica el chico, que solo tiene clara una cosa: «Mi cuerpo, mis reglas».