Indignación por la publicación de unas cintas en las que Diana de Gales habla de su vida sexual

A poco más de un mes de cumplirse 20 años de la muerte de Diana de Gales, el pueblo británico y en general el mundo entero recuerda la figura de la princesa de una manera más profunda. La inglesa «cadena ITV» ofreció este pasado lunes en horario nocturno estelar el primero de los dos documentales con la participación de sus hijos. El Príncipe Guillermo tenía quince años cuando murió y su hermano Enrique, doce. Ojeando un álbum con fotos familiares inéditas, la recuerdan como «muy divertida, le encantaban la risa y la diversión».

Lady Di junto a sus dos hijos - Pinterest

La segunda parte llegará el próximo 4 de agosto, día en el que se emitirá un controvertido reportaje en Reino Unido en el que se podrá ver a Lady Di hablando de su propia vida sexual. «Diana: en sus propias palabras», un documental compuesto de un conjunto de 20 vídeos y audios grabados por Peter Settelen, su profesor de oratoria. No es la primera revelación que Settelen realiza, también desveló detalles tan íntimos de la princesa como el hecho de que intentase suicidarse cuando estaba embarazada del Príncipe Guillermo y así poner fin a la línea de sucesión de la Casa Real británica. En unas cintas grabadas entre 1992 y 1993, la propia Diana revela que intentó tirarse por las escaleras del Palacio de Kensington, estando de cuatro meses. «Quería conseguir la atención de mi marido. Pero él sólo me dijo que dejara de llorar y me comportara como una mujer decente», declaró Lady Di.

En las grabaciones, la princesa de Gales habla sin pudor de temas tan íntimos como el que atañe a su vida sexual, así como de la relación con su entonces marido, Carlos de Inglaterra. El material jamás ha sido emitido en público, siendo objeto de una gran batalla legal entre Settelen y la familia de Lady Di. En 2004, la justicia dio la razón al profesor, que se quedó con todos los documentos.

La vida de Diana de Gales siempre ha suscitado un gran interés y se ha contado de todas las maneras posibles. En esta ocasión, la versión llega de la mano de Settelen que llega incluso a preguntarle a la princesa temas tan personales como su vida sexual. El profesor le pide que le cuente si sigue manteniendo relaciones con su esposo. Así contesta ella: «Bueno, hubo. Pero fue muy extraño, realmente extraño. Pero había, había, hasta que de pronto se desvaneció todo, hace unos siete años», confesó la entonces princesa de Gales, quien contrajo matrimonio con Carlos de Inglaterra en 1981.

Precisamente, la princesa describe el día de su boda como el «peor día de su vida» y también reconoce que es horrible fingir una vida de cuento de hadas ante la imagen pública. «Si pudiera escribir el guión de mi vida haría que mi marido se fuera con otra y nunca regresara», confiesa sobre su entonces marido, que en aquellos momentos mantenía una relación extramatrimonial con Camila Parker Bowles, ahora duquesa de Cornualles, con la que se encuentra casado en la actualidad. En 1996, Diana y Carlos firmaron su separación, algo que indignó por completo a los padres y reyes de Inglaterra que se negaron a acudir a sus segundas nupcias con Camila.

La confianza que la princesa tenía con su profesor de dicción era tal que incluso le llegó a confesar haberse sentido atraída por un hombre que trabajaba para ella: «Me enamoré perdidamente de alguien que trabajaba para mí. Él fue uno de los mejores amigos que he tenido». Aunque jamás se supo de quién se trataba, la prensa británica sospecha que se refiere a Barry Mannakee, fallecido en 1987.