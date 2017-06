Ilaria D'Amico, la pasión del «insaciable» Gianluigi Buffon

Viven un amor tan apasionado, que en 2014, cuando comenzaron a salir, los medios italianos describieron de manera harto elocuente sus encuentros nocturnos. Se trata de Gianluigi Buffon (39 años), capitán y símbolo de la Juventus de Turín, y su novia Ilaria D’Amico (43), famosa presentadora deportiva en el canal televisivo Sky.

Esta noche, en la final de la Champions League contra el Real Madrid en Cardiff (Gales), Buffon concentrará las miradas de los tifosi de la Vecchia Signora. Los italianos le quieren y admiran por encima de todo y, a lo largo de los últimos días, todos ellos han coincidido en señalar que el guardameta de la Juve merecería ganar el campeonato para que se le abrieran las puertas del Balón de Oro.

Culminaría así su leyenda, porque sería el primer portero, después de 54 años, en ganar ese prestigioso galardón. El único en lograrlo hasta la fecha ha sido Lev Yashin, conocido como la «Araña Negra» en tiempos de la Unión Soviética y considerado entre los mejores porteros de la historia.

Y en la tribuna del Millennium Stadium de Cardiff estará Ilaria D’ Amico, haciendo piña con las parejas del resto de los jugadores de la Vecchia Signora. Al poco de descubrirse su historia de amor, se comenzó a destacar la arrolladora pasión que envolvía al futbolista y la periodista, destacando que Buffon no solo era todo un campeón sobre el terreno de juego sino también en el lecho conyugal: «Ilaria D’Amico agotada, Buffon insaciable. Los vecinos se quejan», rezaba el titular de la revista «Novella 2000», en enero 2015, sosteniendo que las actuaciones «picantes» del portero y las efusiones de la pareja no pasaban desapercibidas entre el resto de los inquilinos del edificio.

Los periódicos se hicieron eco de la noticia, resaltando la virilidad del portero de la nazionale italiana, un clásico gran amante. Fruto de ese amor es el hijo de la pareja, Leopoldo Mattia, de año y medio. La periodista tiene otro vástago de un matrimonio anterior, Pietro Rocco (7), mientras que Gigi Buffon también es padre de otros dos niños de 10 y 8 años de su matrimonio con la modelo y actriz checa Alena Seredova (39), con quien se había casado en 2011. Rompieron tres años más tarde.

Aparte del recuerdo de sus tórridas noches de pasión, Buffon e Ilaria forman una pareja admirada y de una profesionalidad ejemplar. Ella, excelente presentadora de deportes, afirma evocando una famosa frase de un gran maestro de periodistas en Italia, Enzo Biagi: «Incluso me pagan. Espero que no se entere el editor de lo mucho que me gusta este trabajo». En vísperas de la gran final de Cardiff, Ilaria ha revelado un secreto íntimo del portero: «Gigi no es supersticioso. Pero va a la iglesia por su cuenta, cuando hay poca gente, por la mañana temprano durante la semana».