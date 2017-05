El «horror» de María Patiño en su viaje a Punta Cana

La colaboradora de «Sálvame» habría decidido cogerse unas vacaciones para desconectar durante unos días de su trabajo y la frenética actividad del plató de Telecinco, sin embargo, lo que María Patiño no se esperaba es que en el avión en el que pasaría más de diez horas con destino a Punta Cana se encontraría con uno de sus «grandes enemigos públicos».

Casualidades de la vida, María Patiño voló hasta República Dominicana muy cerca de Kiko Rivera, que acudía acompañado de su mujer y dos amigos a un bolo al otro lado del charco. María que no podía salir de su asombro por su compañero de vuelo no dudó en ponerle un mensaje a su amiga Gema López: «Horror, ¿ sabes con quien estoy? Con Kiko Rivera», desvelaba la colaboradora entre risas.

Por otra parte, Anabel Pantoja confesaba la versión del Dj, igual de sorprendido: «Mi primo me pidió que no dijera nada de su viaje. Cuando estaba en el avión me mandó un mensaje para decirme que María iba en el mismo avión y que creían que se alojaban en el mismo hotel».