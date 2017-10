Las horas más bajas de la familia Caparrós El presentador reconocía hace unos meses que su adicción a las drogas le había llevado a tocar fondo al perder su trabajo

ABC.ES

Pese a regresar de nuevo a la televisión como colaborador en el programa «Sálvame», Alonso Caparrós vive un momento muy difícil. Cuando parecía que las aguas con su familia empezaban a calmarse después de la tensa entrevista plagada de reproches que protagonizaron padre e hijo en «Sábado deluxe», su madre, colmada por la situación, ha estallado y ha protagonizado otro enfrentamiento.

Durante la emisión del espacio de Telecinco, Caparrós solicitaba hablar con su padre para intentar hablar las cosas, pero fue su madre la que decidió intervenir. Tras expresar que está completamente «hundida» por la situación que se vive en su hogar, Julia explicaba que no quiere que su hijo hable con su padre, porque teme su reacción, ya que, según ella, el presentador no admite que su padre le lleve la contraria. «Esto nos duele», confesaba con mucho dolor.

Los problemas que mantienen los miembros de la familia Caparrós son muchos, entre ellos de tipo económico. Una deuda que tienen con Hacienda es la causante de la tensa relación entre ellos, algo que también salió a la luz en la intervención de Julia en «Salvame». «Tú y yo pactamos pagar a medias, vosotros no cumplisteis», aseguraba Caparrós a su madre. Después de esta serie de reproches, Julia no pudo más y le echó en cara a su hijo todo lo que estaba haciendo: «¿Tú no eres responsable de nada? Te queremos más que a nosotros mismos pero no hay derecho a que hagas esto. Es la primera vez en mi vida que no puedo verte porque me matas, me matas».

Para entender esta complicada situación hay que remontarse meses atrás, cuando el presentador confesó en televisión sus problemas con las drogas, una adicción que le llevó a tocar fondo al perder su trabajo y su personalidad. Recientemente, su padre se sentaba en el plató de Telecinco para hablar de su hijo, con el que no guarda ningún tipo de relación desde hace seis meses. Su familia no lo ha pasado bien y ha sufrido mucho por Caparrós, ya que también lo han vivido en primera persona.

«Es muy difícil ser padre cuando tienes un hijo drogadicto», confesaba Andrés ante los espectadores. El padre del presentador también explicó que, en los momentos en los que su hijo no ha estado bien, ha sentido impotencia y se ha preguntado en numerosas ocasiones si ha hecho todo lo que estaba en su mano. Los espectadores fueron testigos de un duro enfrentamiento en el que Alonso arremetió varias veces contra su padre y al que le acusó de ser el causante de la ansiedad de su madre y de que esta tenga que tomar medicación: «Mamá lleva 20 años medicada por tu culpa».