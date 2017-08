Hijos de famosos que desafían los roles de género

Los estereotipos de género limitan, en muchas ocasiones, el desarrollo de la identidad de niños y niñas, su crecimiento y oportunidades en la vida. Porque aunque a algunos les parezca extraño, hay niñas que quieren ser superhéroes y niños que quieren ser princesas. Lo cierto, es que se ha avanzado mucho respecto a la aceptación de este hecho, pero aún queda mucho camino por recorrer.

El tema sigue creando polémica, sobre todo en la era de Internet, donde criticar e insultar anónimamente a través de las redes sociales está a la orden del día. Muchas celebridades han querido romper con los estereotipos de género y permiten que sus hijos menores vistan como deseen. Estos son algunos ejemplos:

Megan Fox está en el ojo del huracán. Pero no por ella, sino por su hijo Noah. Al pequeño le gusta disfrazarse de personajes de género femenino de cuentos infantiles, pero parece que a los usuarios de la Red no, porque de cada vez que lo hace lluven críticas hacia la actriz. Hace apenas cuatro días, Fox publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece Noah vestido de Elsa, un personaje de la película «Frozen».

«Sin valores. No hay moral. Promoviendo la perversión gay. Es la destrucción total de los tradicionales roles de género» o «No está bien que un niño ande caminando por allí con los tacones de su madre, de la misma manera que no está bien que un niño sea irrespetuoso. Así que una vez más, es justo en estos momentos en el que el trabajo del padre tiene que ser instruir correctamente la conducta del niño», son algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

Pero a Megan Fox, las críticas le resultan indiferentes. No es la primera vez -ni será la última, probablemente- que demuestra que deja que sus pequeños se vistan como quieran: el pasado mes de mayo se la pudo ver por las calles de Malibú acompañada de Noah y Bodhi, y ambos iban enfundados en un vestido. También el pasado mes de octubre, el hijo mediano de la actriz salió a la calle con un tutú rosa fucsia, ante la atenta mirada de los transeúntes y el total apoyo de su madre.

A Jackson, el hijo de 5 años deCharlize Teron, se le vio con una peluca y un vestido de Elsa, un personaje de Disney de la película «Frozen». El primero en opinar -sin que nadie se lo pidiera- sobre el tema fue Brian Williams, un reputado locutor de radio, que publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: «¿Cómo eslegal que Charlize Teron deje que su hijo lleve peluca?». Horas después borró el mensaje, pero la polémica ya estaba servida.

Tras la publicación, muchos usuarios empezaron a cuestionar la sexualidad del pequeño. Muchos usuarios de la Red comentaron que el hecho de que la actriz permitiera que su hijo visitera así, fomentaba la homosexualidad además de tildarlo de un acto racista. Otros, aunque menos, defendían el derecho de Theron a dejar que su hijo vistiera como quisiera. La actriz, por su lado, se mantuvo ajena a todas las críticas, y por supuesto, ni ocultó a su hijo ni le obligó a cambiarse de ropa.

Se llama Shiloh y han hablado casi tanto de ella como de sus padres. El matrimonio se enfrentó a un dilema cuando la pequeña tenía únicamente 3 años. Tal y como contó su padre, Brad Pitt,en un programa de Ophra Winfrey, Shiloh un día dejó de responder cuando la llamaban por su nombre y empezó a decir que quería llamarse John. A todo el mundo le hizo gracia, pero Shi no estaba de broma.

Para evitar cualquier polémica, Angelina Jolie dijo en una entrevista para Vanity Fair: «¿Qué hay de extraño en esto? Algunos niños quieren la capa de Superman, ella quiere ser como sus hermanos mayores». Pero pese a todos los esfuerzos de la actriz por evitar cualquier polémica al respecto, la revista «Life & Style» acusó a Angelina de manipular a la pequeña y de forzarla a llevar atuendos masculinos.

Hace unos meses, varios medios internacionales publicaban la noticia de que Shiloh estaba sometiéndose a un tratamiento para cambiar de sexo. Afirmaron que la niña, de 11 años, estaba tomando hormonas para que su cuerpo no se desarrollara como el de una mujer. Y resultó ser mentira. Shiloh cuenta con el apoyo incondicional de su familia, y sobre todo de sus padres, Brad Pitt y Angelina Jolie, que ajenos a todo jamás han dejando que Shiloh no fuera ella misma.

Una fotografía de un viaje familiar a Disneyland (California), llamó la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales. En ella aparecía la cantante Adele paseando a su hijo Angelo, de 3 años, que iba disfrazado de Anna, una de las princesas de la película «Frozen». Freddy Amaxin, estrella de Vine, publicó la imagen en su perfil de Twitter y enseguida más de 3.600 personas ya habían compartido el mensaje.

i still can't get over Adele letting her son dress up as a princess. i honestly didn't think i could love her more pic.twitter.com/61s04FnSXl