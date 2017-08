El hijo secreto de Julio Iglesias pide audiencia con el Papa: Â«Me sentirÃ© reconfortado al ver que me oye Su SantidadÂ»

Desde hace poco más de un mes Javier Sánchez Santos (41) saltó a la luz como un supuesto hijo de Julio Iglesias (73 años) . Hace más de dos décadas que el joven lleva luchando por ser reconocido legalmente como hijo del cantante, sin embargo no fue hasta el pasado mes de julio cuando se reactivó con éxito su demanda gracias a la ayuda de unos detectives privados que lograron hallar el ADN de Julio Iglesias -o de un familiar directo y varón-, tras hurgar en las basuras de su casa de Miami y con el que coincide al 99,9 por ciento.

Hace una semana y con la prueba de ADN a su favor, Javier Sánchez envió una carta al defensor del Pueblo con el fin de pedir amparo para su causa, a pesar de que no será hasta el 15 de agosto cuando su abogado Fernando Osuna presente esta demanda ante la Justicia española. «Mi nombre es Javier Sánchez Santos, y llevo décadas en una encrucijada legal por obtener el reconocimiento como hijo del cantante Julio Iglesias. La afirmación de que D. Julio Iglesias es mi padre no es gratuita. Cuento con una prueba irrefutable de ADN, obtenida mediante un detective privado que fue hasta Miami para conseguirla, y tras los oportunos análisis en un centro de análisis genético han concluido en un parentesco del 99.9%. En base a ello, estaría dispuesto a someterme a tantas pruebas como fueran necesarias para acreditar de manera científica tal hecho».

Sin embargo no contento con esto, Javier Sánchez ha decidido pedir una audiencia personal con el Papa Francisco alegando que «llevo más de 40 años luchando para conseguir lo que millones de personas tienen: un padre», según relataba en una carta dirigida al Vaticano. En ella, Sánchez Santos expresa su malestar, dado que «científicamente ha quedado acreditado que soy hijo de Julio Iglesias aunque la ciencia va por un lado y el derecho por otro». En la carta explica los motivos que le llevan a pedir amparo al jefe de la Iglesia Católica. Dice que «aunque no consiga ser reconocido como hijo de Julio Iglesias, me sentiré enormemente confortado en mi dolor al ver que me oye Su Santidad. El desahogo es muy importante para mí».