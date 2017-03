El hijo de Jennifer LÃ³pez no quiere que su madre enseÃ±e las piernas

No es ningún secreto que la diva es asidua a exhibir sus curvas durante sus actuaciones, pero su hijo Max no está del todo conforme con el vestuario picante de su madre. Durante una entrevista la cantante dijo: «¿Sabes lo que me dijo Max el otro día?: ‘Mami, ¿por qué no llevas pantalones en los conciertos? Deberías llevar pantalones más veces». La cantante le respondió con ternura: «Vale, tú no eres mi esposo. Baby, mami es una showgirl», narró entre risas delante de Lynda López, su hermana periodista que ejercía de entrevistadora. «Por eso me encanta ese chico», dijo su hermana feliz.

Oooohhh yeaaaahhhh... #coconutsandwich #mybabies #LOVE Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 5:34 PST

«Nunca me ha gustado mi cuerpo ni mi aspecto desde los 20 años. Ahora digo: ‘mírame!, ¡mírate!, pero no de manera vanidosa ni arrogante», admitió durante la entrevista. «Me aprecio de una forma que no hice cuando tenía esa edad. No se trata de perfección, me gustan las cicatrices que tengo».

J.Lo dijo que está orgullosa de sus dos gemelos, que no se siente una madre mayor y que pese a sus 47 años tiene toda la energía necesaria para criar a sus hijos Max y Emma, fruto de su relación con el también cantante Marc Anthony, con quien estuvo casada siete años. López aseguró durante la entrevista que dar a luz es «lo más grande» que le ha podido pasar «como mujer».