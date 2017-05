Las hijas de Maradona declaran la guerra a la novia del Pelusa

El clan Maradona vuelve a ser noticia. Gianinna y Dalma, las hijas que el astro del fútbol tuvo con Claudia Villafañe, ya tienen su «botón antipánico», un dispositivo que han conseguido tras emitirse una orden de alejamiento contra Rocío Oliva. ¿La causa? Las amenazas que la todavía novia del Pelusa ha vertido contra las jóvenes. «Sé a dónde va a bailar tu hija Gianinna y ahora voy a ir todos los fines de semana. Cuando me la encuentre, te la cago a trompadas (puñetazos)… Tengo muchas amigas», advertía Oliva en un audio de WhatsApp que le envió a Maradona y que acaba de salir a la luz. «Ahora me vas a conocer y tus hijas, también. A mí no me rompe las pelotas nadie», continuaba Oliva. Esta amenaza, grabada y difundida, se ha convertido en la comidilla de todos los programas de cotilleo en Argentina.

Sorprendida por la medida que le obliga, a lo largo de 90 días, a mantenerse alejada a más de cien metros de las hijas del exjugador de fútbol, Oliva ha atajado con desparpajo: «Yo no amenacé a nadie». Pese a la orden y la grabación que la delata, asegura que está «muy tranquila» y que no le perturba lo más mínimo. «No me voy a acercar porque Gianinna y yo vivimos en sitios diferentes», añade Oliva en declaraciones efectuadas a los medios.

Según cuenta la propia Rocío Oliva, este no es el primer altercado que ambas mantienen, ya que la relación con las hermanas Maradona nunca ha sido buena. «La denuncia, en todo caso, la tendría que haber hecho yo cuando ella (Gianinna) me dijo de todo. Pero en su momento me lo tomé como un enfado, no como una amenaza. Yo también tengo todos los mensajes guardados», asegura.

Rocío Oliva hace referencia a una conversación que mantuvo Gianinna -expareja del Kun Agüero- con su progenitor, en la que no dejaba en muy buen lugar a la que todavía es la novia de Diego Armando Maradona. «Esa conchuda, esa pendeja de mierda», asegura Oliva que dijo de ella. «Ojalá nunca me la cruce, porque la voy a desfigurar… La voy a cagar a trompadas», también advertía supuestamente Gianinna a su padre, al tiempo que le reprochaba que declarara a la prensa que en alguna ocasión le prohibieron ver a su nieto Benjamín; según Gianinna, eso es falso. En cualquier caso, se trata de un tono muy similar a las amenazas de Rocío Oliva y que han provocado que, junto a su hermana Dalma, Gianinna haya recurrido a la Justicia para conseguir el «botón antipánico» y la orden de alejamiento.

El escándalo, que tiene a las Maradona al borde del ataque de nervios, salió a la luz después de que Rocío Oliva confirmara cierto alejamiento del exnúmero uno del fútbol. «Estamos distanciados, pero es una pelea más de las millones que tenemos. Veremos qué pasa. Yo sigo enamorada de él y él de mí», declaró como si tal cosa. Dicho esto, cogió un avión a Dubái, donde se encuentra actualmente Maradona, y abrió la caja de las especulaciones sobre las razones del viaje. Las apuestas van desde un intento de reconciliación a la decisión inamovible de terminar con la relación.

La última novia del Pelusa, de 28 años, siempre ha mantenido una relación turbulenta con el astro argentino y con sus familia. El pasado 14 de febrero la pareja protagonizó una monumental pelea en un hotel de Madrid, que acabó con una denuncia de Rocío Oliva contra Maradona por violencia de género. Tres días más tarde, ambos abandonaban juntos la capital.