La hija de Frank Sinatra rechaza que Trump baile la canción de su padre

Hoy Donald Trump se «coronará» como presidente de los Estados Unidos ante miles de personas que lo acompañarán en los distintos actos que se harán en su honor en Washington.

Uno de los detalles que se ha podido conocer sobre la ceremonia es el baile oficial que la pareja harán en el Liberty Ball. La canción elegida por Trump y Melania para el especial momento no es otra que «My Way» (A mi manera), de Frank Sinatra. Algo que no ha gustado demasiado a su hija Nacy Sinatra.

Gtres

Nancy, usando su cuenta oficial de Twitter como medio de comunicación, y tras hacerse pública la noticia, no dudó en compartir con todos sus seguidores un breve aunque esclarecedor mensaje donde deja ver lo poco afín que es ideológicamente a Trump, siguiendo con la línea que ya había mantenido en distitnas ocasiones. «Solo pido que la canción de mi padre se recuerde bajo su línea principal», escribió.

Además, la mujer de 76 años hizo referencia al primer verso del tema de su padre, algo muy significativo para el momento: «And now, the end is near» («Y ahora, el fin está cerca»). Recordemos que «My Way» fue escrita por Paul Anka, quien fue invitado a asistir a la ceremonia que se llevará a cabo hoy en honor de Trump. Sin embargo, el artista se excusó con «problemas de agenda» para no asistir al igual que ya hicieron otros rostros conocidos del mundo de espectáculo.