El hermano de Mariah Carey la tacha de «monstruo»

La familia Carey atraviesa uno de los momentos más difíciles. La tensa relación que la cantante Mariah Carey mantiene con su hermano Morgan ha vuelto a trascender a la opinión pública como consecuencia de las duras declaraciones que el productor le ha dedicado a la famosa cantante, a quien reprocha no haber intervenido en favor de la hermana mayor de ambos, Alison, cuando fue detenida esta semana en Nueva York por ejercer la prostitución.

«Mariah solo cuida de sí misma y siempre ha sido así. Espero que algún día pueda perdonar en su corazón a Alison por sus transgresiones y seguir adelante, empezar a confiar otra vez en ella. Vamos a asegurarnos de que las necesidades de Alison estén cubiertas», aseguró el hermano de la intérprete en una entrevista al programa Inside Edition. Esta no es la primera vez que Morgan acusa a la intérprete de ignorar por completo los problemas que ha venido atravesando su hermana -quien sufre una fuerte drogodependencia y es portadora del virus del VIH-, a lo que Mariah ya replicó que siempre había hecho todo lo que estaba en su mano por ayudar.

«A lo largo de los años, Mariah ha gastado cientos de miles de dólares apoyando a Alison y a sus hijos. De hecho, Mariah ha mantenido económicamente a su familia durante más de dos décadas», reza el comunicado que emitió en su momento el representante de la artista. Sin embargo, la ayuda financiera que Mariah, cuya fortuna se estima en unos 510 millones de dólares, ha proporcionado a Alison durante este tiempo resulta contraproducente y dañina a ojos de Morgan, quien está convencido de que poner tanto dinero a disposición de una persona con problemas de adicción no es precisamente la mejor solución para garantizar su bienestar.

😘⚓️🍾 Una foto publicada por Mariah Carey (@mariahcarey) el 14 de Jul de 2016 a la(s) 11:37 PDT

«Siempre me ha desconcertado por qué a Alison, una persona dependiente de la heroína, siempre le han dado cantidades ingentes de dinero durante toda su vida. No puedes dejar tanto dinero en manos de una drogodependiente», explicó Morgan en la misma conversación, antes de atribuirse buena parte del éxito cosechado por la vocalista en las dos últimas décadas. «Hoy no habría una Mariah Carey si no hubiera sido por mí», afirmó.

La enemistad que separa a los hermanos -que no se hablan desde hace ocho años- llega hasta tal punto que Morgan teme las consecuencias que podría sufrir después de sacar a la luz el lado más «oscuro» de Mariah Carey.

«Para ella todo se trata de mantener con vida la ficción que ha creado, la imagen artificial que ha generado sobre sí misma. Se trata de mantener cubiertos sus secretos más oscuros. Es un monstruo», reveló.

Alison ha sido finalmente declarada inocente de los cargos de prostitución que la mantuvieron bajo custodia policial, después de que fuera detenida por un agente infiltrado tras ofrecerle sexo a cambio de dinero a través de un anuncio de internet, en el que se publicitaba como «una mujer guapa que busca hombres que quieran pasar un rato divertido en un mundo de placer que simplemente otra mujer no puede darte». Además, Alison no dudaba en hacer uso de algunas de las letras de su famosa hermana para publicitar sus servicios. «Es solo una dulce dulce fantasía», rezaba el anuncio que cita los versos de la canción 'Fantasy'.