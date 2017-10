Harvey Weinstein reaviva el caso de las mujeres que acusaron a Donald Trump de abusos sexuales Durante la campaña presidencial, diez mujeres culparon al ahora presidente de los Estados Unidos de conductas sexuales inapropiadas

Por si no fuera suficiente con las decenas de nombres de actrices que han salido a la luz acusando a Harvey Weinstein de abusos sexuales, poco a poco van surgiendo más mujeres que denuncian lo mismo en Hollywood por parte de otros directores de cine o productores de la industria.

Pero las réplicas de las supuestas malas conductas sexuales también han llegado a la Casa Blanca, concretamente al presidente de los Estados Unidos. Tres de las diez mujeres que presentaron acusaciones sexuales contra Donald Trump o comportamientos inapropiados durante la campaña presidencial, han regresado tras el caso Weinstein. Viendo la repercusión que ha tenido creen que ahora pueden tener más oportunidades de que haya consecuencias.

Por eso han decidido alzar de nuevo la voz. Lo han hecho en el periódico «The Guardian». Aunque están contentas de que las mujeres hayan hablado en contra del productor de Hollywood y sientan que la cultura finalmente puede cambiar, les preocupa que el silencio generalizado de los hombres continúe permitiendo estos abusos de poder.

Muchas de ellas acusaron al presidente de los Estados Unidos de haberlas tocado o besado sin consentimiento, mientras otras lo hicieron de toqueteos sexuales no deseados. Así, Cathy Heller, confesó que, a finales de la década de los 90, Trump le besó con fuerza en los labios la primera vez que se conocieron. Kari Wells, una exmodelo y actriz, confiesa que le hizo proposiciones sexuales cuando estaba saliendo con una amiga.

Por su parte, otra de ellas, Jessica Leeds asegura que el marido de Melania Trump le agredió en un avión en 1980. Confiesa que trató de agarrar sus pechos y meterle la mano debajo de su falda. Aunque no son los únicos casos, Kristin Anderson contó que, en 1990, Trump intentó tocar su vagina a través de su ropa interior, en un club nocturno de Manhattan.

En todo momento, el presidente de los Estados Unidos ha negado tales acusaciones, amparándose en que todo es totalmente falso y absurdo. «Son cosas inventadas y es vergonzoso», manifestó, incluso amenazó con demandar a las mujeres que han hablado sobre él. Y añadió: «Fabricación total y ficción pura». No contento con eso, el mandatario también insinuó de una de ellas, en un gesto de fanfarronería pura, que no sería su primera opción, dejando caer que no eran lo suficientemente atractivas para él.