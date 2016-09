Hannibal Laguna: «La boda de Rociíto fue mágica, estaba radiante»

Recién llegado de la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, el diseñador Hannibal Laguna presentó su primera colección para la firma de joyas Luxenter con la misma emoción de quien debuta en una pasarela. Hannibal aún reflejaba en el rostro el cansancio lógico de tres días de boda, pero también la emoción contenida de ver casar a una de sus grandes amigas. No podía dar casi ninguna información para preservar la millonaria exclusiva que los novios han pactado con «Hola». No solo les ha salido gratis la ceremonia con más de 200 invitados, sino que se han embolsado cerca de 200.000 euros.

—Es el autor de los vestidos de novia de Rocío Carrasco y por tanto el guardián de sus se retos.

—A Rocío la conozco de hace muchos años y la he vestido en muchas ocasiones al igual que a Rocío Jurado, en la última gala que hizo para TVE. Tengo una amistad especial con ella y eso me permite conocer aspectos más románticos y sensuales que es lo que he querido destacar. De todas formas, hoy las mujeres que eligen sus vestidos de no

—Acaba de llegar de la secretísima y exclusiva boda. ¿Qué nos puede contar?

—He dormido apenas tres horas. Ha sido maravillosa y entrañable, sin duda una de las más bonitas en las que he estado y no solamente por el cariño que siento por ellos, sino por lo cuidado que estaban todos los detalles.

—¿Lloró la novia?

—La pregunta exacta debería ser quién no lloró en esa boda.

—¿El momento más emotivo?

—Muchos. Personalmente el momento en que la vestí de novia. Estuvimos con mis ayudantes y ese tiempo fue mágico. Hemos llorado y nos hemos abrazado. Lógicamente en esos momentos echas en falta a muchos seres queridos.

—También ha firmado el vestido de la madre del novio.

—Sí, estaba muy guapa. No puedo dar detalles.

—¿Como definiría esta boda?

—Mágica. Había muchos elementos para que así resultara.

—Creo que Rocío Carrasco ha sido la primera en lucir sus joyas.

—En la víspera de la boda llevo un collar mío y eso es algo que nunca olvidaré y que me hace especial ilusión.