Halle Berry desvela que fue indigente en sus inicios como actriz

Que los comienzos no son fáciles lo sabe muy bien la actriz Halle Berry (50), que ha declarado en una entrevista al diario «People» que cuando empezó en la profesión de interpretación «fue muy duro» y dormía en albergues para personas sin hogar.

«Llamé a mi madre y le pedí que me enviara algo de dinero y ella me dijo que no, algo que me llevó a estar un año sin hablarme con ella. Pero probablemente sea una de las mejores cosas que hizo por mí», ha afirmado la actriz, que se mudó a Nueva York desde Cleveland para cumplir su sueño de ser una gran actriz: «Fue como cuando estaba en la escuela secundaria, que tenía el deseo insaciable de ganar», confesó Berry.

Cuando se vio sin casa, sin dinero y sin ningún recurso, llamo a su madre, que le contestó: «Si quieres estar allí, lo resuelves. Renunciarnunca fue una opción», sentenció su madre. Por lo que la actriz se vio obligada a encontrar refugio en albergues de personas sin hogar.

Respecto a su estado civil actual, la actriz de «Catwoman» ha afirmado que esta aprendiendo mucho de la soltería. «Estoy disfrutando de mis hijos y realmente tengo tiempo para pensar y reflexionar. Estoy aprendiendo a tener un minuto para estar conmigo misma y estoy tratando de averiguar cómo tomar una decisión u otra yo sola. Esto ha sido una gran lección para mí», ha afirmado Berry.

La actriz ha pasado portres matrimonios fallidos. Se divorció de el actor Oliver Martínez, su último marido, en el año 2016. Y tiene dos hijos frutos de los mismos: una niña de 8 años llamada Nahla, de su relación con Gabriel Aubry,y un chico de 3, Maceo, de su relación con Oliver Martínez.

Después de dedicarse durante un tiempo al cuidado de sus hijos, la actriz vuelve a la interpretación con las pilas cargadas y varios proyectos entre manos. Entre ellos, produce y protagoniza una película llamada «Kidnap», en la que encarnará a una madre cuyo hijo es secuestrado: «Creo que cualquier persona se puede sentir identificada con el dolor de la protagonista. Como madre no me puedo imaginar algo que me diera más miedo», ha reconocido la actriz.