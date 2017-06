Guerra abierta entre Laura Escanes y su exnovio

Hace casi un mes que Risto Mejide y Laura Escanes pasaron por la vicaría para darse el «sí, quiero» y el enlace aún sigue dando mucho que hablar. Y es que esta unión no ha gustado mucho al expareja de la «influentecer», Ferrán Regaña.

«Quería follarse a un famoso y vivir del cuento», dijo su exnovio en un programa de televisión recientemente. Durante la entrevista, Regaña criticó duramente la relación que mantienen la modelo y el presentador, algo que en un principio pasó desapercibido para Escanes, pero cuando el joven también atacó a su reciente marido, llmándole «pagafantas», la blogger no tardó en contestar.

La modelo ha subido una imagen a su cuenta de Instagram, en la que da a entender lo mucho que significa Risto para ella y lo feliz que se encuentra en este etapa de su vida: «Lo que me haces sentir, ser y vivir. Te amo y me encanta que me fotografíes». Con ella demuestra que no le importa lo más mínimo lo que su ex dice sobre ella.

Lo que me haces sentir, ser y vivir. Te amo y me encanta que me fotografíes @ristomejide #toelrrato Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 11:01 PDT

Regaña no se conformó con esto y continuó la guerra con su exnovia. Recientemente ha subido una imagen del perfume que Escanes y Mejide regalaron a sus invitados en la boda, lo que sus seguidores vieron como una provocación.