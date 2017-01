«Greenery», el color del año

La bronca que Miranda Priestly (Meryl Streep) le propina a una atolondrada Andy Sachs (Anne Hathaway) en la película «El diablo viste de Prada» es tan antológica como esclarecedora. Ante la intencionada ignorancia de la becaria sobreasuntos de moda, la editora de la más influyente revista del sector le espeta: «¿Estas cosas? Oh, entiendo. Tú crees que esto no tiene nada que ver contigo. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es sólo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que, en 2002, Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos (...)».

Desde comienzos de siglo, del azul cerúleo hemos pasado al malva arzobispal, al rosa palo, al lima empolvado y, ahora, al «greenery», un verde con tintes amarillos dictado por Pantone, con la referencia 15-0343, y que a lo largo de 2017 va a tintar todos los ámbitos del diseño: moda, arquitectura, interiorismo, gastronomía, viajes, automóviles, cosméticos... Desde Los Ángeles a Kioto, el «greenery» ya es el tono del momento. Y con él, el color verde en sus más amplios matices.

La pregunta ahora es: ¿quién lo elige y quién lo impone? Existen varias entidades que, bajo la categoría de «autoridad mundial del color», dictan sentencia en asuntos de cromatismo: Global Aesthetic Center Azkonobel, en Holanda; Intercolor, que opera en el ámbito francés y, sobre todo, Pantone, empresa con sede en Nueva Jersey (EE.UU.) y creadora de un sistema de identificación, comparación y comunicación del color. Su influencia es planetaria y, desde 2000, cada año crea su propio tono, según los informes recabados por gurús de las tendencias, como David R. Shah (editor de "ViewPoint"), o la influyente Li Edelkoort (lo que ella predice en su consultoría parisina Trend Union, se cumple en compañías tan dispares como Prada o Inditex). Grupos de expertos recorren diferentes ciudades de todo el mundo para observar y decidir el color que dominará el diseño meses después. Y en 2017, el «greenery» nos conectará con la naturaleza, el medioambiente, el mundo vegetal, la comida saludable...

Restaurante Azabache, deco «greenery» - ABC

La pintora Pepa Poch, la única española que ha formado parte de una entidad con «autoridad mundial del color», explica que «los comités se componen de unos 15 especialistas de todo el mundo que se reúnen para deliberar. Cada experto aporta su propuesta de color. En los países nórdicos tiran hacia los tonos vivos, mientras que en los mediterráneos nos decantamos por los neutros». Para el interiorista Tomas Alía, «los grandes gurús del cromatismo suelen ser psicólogos. En la decoración, los colores que se ponen de moda se emplean más en los complementos». Por cierto, si a usted no le va el verde, tome nota del otro color del año: «denim grey», un gris azulado, relajante y bastante más discreto.