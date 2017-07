AsÃ­ fue la graduaciÃ³n de Felipe de Marichalar

Felipe de Marichalar ya ha comenzado una nueva vida. El pasado 26 de mayo, el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se puso por última vez el uniforme del internado Blue Ridge para graduarse con sus compañeros de la clase de 2017. El colegio para chicos en Saint George, Virginia (Estados Unidos) fue el elegido por sus padres para que el primogénito terminase sus estudios.

Un evento que no quiso perderse la Infanta Elena que llegó acompañada por su hija, Victoria Federica de Marichalar, Doña Sofía, además del Jaime de Marichalar. Durante el acto solemne no faltaron los momentos emotivos, como suele ser habitual en este tipo de actos.

La ceremonia, que duró aproximadamente dos horas, comenzó con un acto religioso. Minutos después se hizo entrega de los diplomas para pasar a celebrar una pequeña barbacoa con los padres de los alumnos, en la por supuesto no faltó carne. Tras el evento, Felipe de Marichalar y sus compañeros dijeron adiós a los birretes y diplomas para zambullirse en el lago que hay en las instalaciones, unos en bañador y otros en ropa interior. Un momento que, sin duda, fue uno de los más divertidos.

