Yon González y Ángela Cremonte, el primer romance real de «Las chicas del cable»

Si algo tienen en común historias de amor tan dispares como las de Elisabeth Taylor y Richard Burton, Dani Rovira y Clara Lago o Mario Casas y Berta Vázquez, es que se gestaron durante un rodaje. No es de extrañar que esto ocurra cuando se trata de expresar emociones e interpretar personajes, ya que a veces la vida real y la ficción están más ligadas de lo que parece. Ya se pudo ver con Brad Pitt y Angelina Jolie en «Sr. y Sra. Smith», esa conexión tan fuerte solo podía acabar en un matrimonio y seis niños. También, en un duro y costoso proceso de divorcio, pero esa es otra historia.

Entre todas las tramas de «Las chicas del cable», la serie que a finales de abril se estrenó en Netflix, hay una que después de ver la primera temporada parece que está abocada al fracaso. Se trata los Gómez, un inestable matrimonio formado por Francisco (Yon González) y Elisa (Ángela Cremonte). Su unión parece que funciona hasta que en la vida de Francisco reaparece su amor durante la niñez y adolescencia, Alba (Blanca Suárez). En ese momento, la vida sentimental del director de la compañía telefónica se tambalea y Elisa, hija del propietario de la empresa, comienza a sospechar de forma psicótica que su marido podría tener una doble vida e intenta quitarse la vida.

Aunque entre Yon González y Ángela Cremonte parece que no hay ningún tipo de química en la pequeña pantalla, en la vida real entre ellos sí que existe una buena sintonía. Buena prueba es que desde el rodaje de «Las chicas del cable» no se han separado. Muy discretos en sus apariciones públicas, «Yon y Ángela no se esconden» -según fuentes consultadas por ABC-, pero tampoco exhiben su amor de forma evidente. La única ocasión en la que se les ha visto juntos en público más cariñosos de lo habitual fue el pasado 25 de mayo durante una fiesta en Madrid. Ambos acudieron a la fiesta y posaron en el photocall por separado, para no dar que hablar. Aún así, después se les pudo ver en la pista de baile muy animados compartiendo confidencias y dándose un apasionado beso. A finales de abril también aparecieron juntos en una cata de vinos y el pasado miércoles disfrutaron de un concierto del grupo Jarabe de Palo en Madrid. La pareja salió del Teatro Nuevo Alcalá y volvió a casa dando un paseo. Por el camino se dieron un cariñoso beso, mientras caminaban abrazados hacia la puerta de Alcalá.

«Coincidieron en el rodaje de ‘‘Las chicas del cable’’ y desde entonces su amistad se ha ido fortaleciendo», cuentan a este periódico fuentes cercanas a la pareja. Aún así, aunque ellos no ocultan su relación, nadie se atreve a hablar de «noviazgo», quizá porque el romance acaba de empezar y González y Cremonte todavía se están conociendo.

Yon González siempre ha mantenido un perfil bajo frente a la prensa y en muchas ocasiones ha comentado que no es un chico al que le guste salir mucho de fiesta. Desde que saltara a la fama por la serie «El Internado» en 2007, se le ha relacionado con las actrices Blanca Romero y Alicia Sanz, pero, como muchos otros compañeros, ha preferido no comentar aspectos de su vida privada. Las parejas de Cremonte hasta ahora no han sido conocidas. El amor, una vez más, ha traspasado los límites del plasma.