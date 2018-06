Eva González desvela cuál fue el curioso regalo que recibió de Donald Trump La presentadora de televisión ofreció su primera entrevista desde el nacimiento de su hijo, Cayetano, y recordó la anécdota de su participación en Miss Universo

Han pasado dos meses desde que Eva González diera a luz a su primer hijo, Cayetano. Dos meses llenos de primeras veces para la presentadora, como la que vivió este viernes: su primera entrevista en televisión tras el nacimiento del pequeño. La sevillana acudió a «La noche de Rober» (Antena 3), donde contó su día a día con su pequeño, con su marido Cayetano, y también una curiosa anécdota de su época como modelo.

La joven saltó a la fama como Miss España en el año 2003 y coronada la más bella de España viajó a Panamá para participar en el certamen Miss Universo, cuando el concurso de belleza todavía estaba en manos del actual presidente de Estados Unidos. «Estaba en Miss Universo y Donald Trump era su dueño. Y de repente me trajeron un regalo suyo: 'Río de mi Sevilla', un poema escrito a máquina de Lole y Manuel». Eso sí, pese al obsequio, González ha explicado que no llegó a conocer al empresario «en ningún momento».

Muy lejos quedan ya esas anécdotas para la presentadora de televisión, quien aprovechó su presencia en el programa para contar cómo la decisión de llamar a su hijo Cayetano no nació de la meditación sosegada, sino de un momento de auténtico estrés.

«No tenía nombre para el bebé hasta el momento del parto. Me gusta Álvaro o Curro. Ya en el hospital, con los dolores, la enfermera me preguntó cómo se iba a llamar el niño y entonces me miró Caye y dije: '¡Venga, Cayetano mismo!'», explicó González, quien cree que el nombre de su hijo es «muy familiar y muy bonito».