Goldie Hawn revela el secreto mejor guardado de Brad Pitt y su hija, Kate Hudson

Si hay una verdad absoluta en la vida, esa es que «a las madres no se les puede ocultar nada eternamente y lo saben todo de sus hijos». Y si no, que se lo digan a Kate Hudson.

La popular actriz Goldie Hawn, podría haber confirmado una de las noticias que han sonado con fuerza estos últimos meses y que su hija habría estado intentando ocultar por activa y por pasiva: Kate Husdon y Brad Pitt, están juntos y al parecer «ambos mantendrían una relación muy romántica y estarían pensando en como formalizar su relación».

Desde hace unos meses, los rumores de que Brad Pitt habrían encontrado el amor en los brazos de la actriz Kate Hudson después de su divorcio de Angelina Jolie han sido continuos. Aunque por el momento las dos estrellas aún no se ha confirmado nada, tampoco han negado las especulaciones. De hecho, su relación podría haberse consolidado en estos duros meses para el actor donde Kate ha sido su apoyo fundamente y, por tanto, «Pitt y Hudson pensaría formalizar su relación con la luz muy pronto», según informan dichos medios.

Brad Pitt, esta semana en Los Ángeles - Gtres

La madre de la actriz, habría revelado a Yahoo que «Brad y Kate han estado muy unidos en los últimos tiempos y su relación es muy romántica» y que «se están preparando para revelar su romance en el mundo» después de haber estado viéndose en secretos durante algún tiempo.

La actriz viendo recientemente un partido de su hijo - Gtres

Cabe resaltar que la propia Angelina Jolie había dado credibilidad a los rumores del romance de su ex y de ahí a que cogiera un «enfado monumental» con su ex y con Hollywood en general, por el apoyo que se le estaba dando al actor. Sin embargo, ella no fue sincera del toco cuando días atrás se ha publicado que también ha llevado en secreto durante semanas su «apasionada» relación con Jared Leto . «No quieren nada serio, solo se lo pasan bien. Es lo que Angie necesitaba en este momento», dijo una fuente semanas atrás.

Pasan página

Si Angelina Jolie ha recuperado la ilusión en los brazos de Jared Leto, Brad Pitt también ha sabido como reconducir su vida y dar una nueva oportunidad al amor.

Lo que empezó como una amistad, ha superado límites y según su entorno «se les ve muy cómplices y se entienden muy bien». Tanto es así que podrían más pronto que tarde empezar una etapa juntos y formar su propio hogar, a diferencia de Angelina. La prensa americana cuenta que «se observaron camiones de mudanza fuera de sus hogares».

Los dos intérpretes tienen hijos de sus anteriores parejas y juntos conseguirían formar un gran hogar, algo que entusiasmaría a Kate, según ha confesado en sus últimas declaraciones: «Realmente quiero más hijos. Entre cuatro y seis. Me encanta. Me encanta la locura. Me encanta el caos. Me encanta reír con ellos», dijo.

Kate junto a sus dos hijos - Gtres

Recordemos que Kate Hadson es la madre de Ryder y Bingham, mientras que Brad Pitt es el padre de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.