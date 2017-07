Gigi Hadid y Zayn Malik, la pareja de moda

La revista «Vogue USA» ha consagrado a la nueva pareja del momento: Gigi Hadid y Zayn Malik, que empezaron su relación en noviembre de 2015. Pero la portada de la revista de moda, que saldrá en agosto, no solo nombra a la modelo y el cantante como pareja de moda, sino que reivindica el estilo sin género, una de las tendendencias más actuales.

«Gigi y Zayn son parte de una nueva generación que abraza la fluidez de género», se titula el artículo publicado en la web de la conocida revista. Una tendencia que se extiende por todo el mundo, desde alfombras rojas a pasarelas, de la mano de celebridades como Jaden Smith o Alessando Michele en Gucci.

«No se trata de género. Es sobre lo que te gusta, en lo que te sientes más cómodo. Y en cualquier caso, es un experimento divertido», anota la modelo en el artículo que publicará Vogue.

It will forever be a great honor to cover @voguemagazine .. but I felt extra grateful and proud to stand beside my 💛 @zayn !! @inezandvinoodh we are always humbled to be in front of your lens, and we beyond thank you, Anna, @tonnegood and everyone who made this a reality for us! A dream. 🌻 Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 6:22 PDT

Esta es la primera portada que protagoniza la pareja, sin embargo no la primera vez que aparecen en ella. En abril de 2016, el fotógrafo Mario Testino les realizó un reportaje fotográfico en Napolés. En esta ocasión, la pareja posa por las calles de Nueva York de la mano de la fotógrafa Inez and Vinoodh, que los convierte en protagonistas de la moda sin género.

GIRLS IN SUITS @voguemagazine August @inezandvinoodh @tonnegood Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 6:42 PDT

No obstante, esta portada no ha sido bien recibida por algunos usuarios en las redes sociales. Existen muchas personas que reivindican que la ropa en sí misma no tiene género y que el hecho de tomar prestadas prendas de ropa de tu pareja no tiene nada que ver con la equidad de géneros.