Georgina Rodríguez tiene otros planes antes de la maternidad

Nadie duda de que esta noche, en la final de la Champions, el objetivo de Cristiano Ronaldo (32) será perforar la portería de Gianluigi Buffon (Juventus de Turín), como mínimo en una ocasión. El delantero del Real Madrid, tan certero en el terreno de juego, sigue fiel a su costumbre de no intervenir cuando asuntos relacionados con su vida privada se hacen «vox populi». La noticia que ha traído de cabeza esta semana a la prensa del corazón no es otra que la supuesta paternidad del jugador del Real Madrid. El pasado fin de semana, el actual Balón de Oro hacía un guiño al publicar en Instagram una imagen donde aparecía recostado en un sofá junto a su actual novia, Georgina Rodríguez. Ambos entrelazaban sus manos y las apoyaban en el vientre de la joven de Jaca (Huesca), quien mantiene una relación con el astro portugués desde septiembre del año pasado. «No hay duda, está embarazada», se podía leer en varios idiomas.

El pasado miércoles, la revista italiana «Chi» -propiedad de los Berlusconi- publicaba unas fotos de la pareja en Córcega. «Cristiano Ronaldo espera gemelos de Georgina», titulaba en portada la publicación, al tiempo que aseguraba que la joven de 22 años estaba en su cuarto mes de embarazo. La prensa nacional e internacional (ABC, también) no tardó en hacerse eco de la noticia, matizando las informaciones que publicó «The Sun» el pasado mes de marzo: el tabloide británico afirmaba que Ronaldo volvería a ser padre de gemelos por medio de gestación subrogada -método que utilizó para su primer vástago, Cristianinho (6)-.

Reportaje de «Chi», publicado esta semana y que sitúa a Georgina y Cristiano en Córcega - CHI

Mientras ambos guardan silencio, Georgina juega al despiste en las redes sociales. A lo largo de la semana ha publicado varias imágenes donde parecía que su gestación era cierta, pero el jueves difundió varias fotos en su Instagram Stories que apuntaban todo lo contrario. En los mentideros madrileños se llegó a pensar que Ronaldo y Georgina seguirían la misma estrategia que Irina Shayk (¿casualidad?) con su embarazo, que confundió a paparazzis y seguidores hasta que no le quedó más remedio que mostrar su tripa de tres meses en el desfile de Victoria’s Secret en París, el pasado otoño. Incluso se ha llegado a especular con la idea de que los futuros padres se podrían haber casado en secreto. «Es solo una mano en la barriga. Que yo sepa, Cristiano no va a ser padre», aseguró la madre del jugador, Dolores Aveiro.

En 2014, Cristiano Ronaldo posó en una exclusiva mundial junto a Irina Shayk para «Vogue» - VOGUE

Aún así, quedaba la duda. ABC ha podido saber que Georgina ha desmentido a su entorno más cercano su embarazo. El tiro a puerta de Cristiano se ha quedado en un fuera de juego. Lo que demuestra que hasta las mujeres que se matan en el gimnasio como Georgina, y tienen una constitución similar a la de Kim Kardashian, pueden tener un mal día y una mala foto. Y si eres la novia de CR7 y estás en Córcega con él y su hijo, lo más seguro es que algún paparazzi te esté observando y capture esa curva que, por circunstancias, es más prominente de lo habitual.

Ronaldo siempre ha sido muy discreto con su vida privada e intenta que solo se hable de él por su faceta como futbolista. Nunca ha confirmado ni desmentido nada. Y aunque Georgina haya fichado por una agencia de modelos para llevar su carrera, la exdependienta sabe que no podrá ser carne de photocall mientras dure su relación con el astro del Real Madrid. «No hará nada que le comprometa con la prensa, es un pacto no escrito que tiene con Cristiano», cuentan desde su entorno. Además, ninguna firma podría permitirse la cifra económica que ahora mismo le correspondería por posar y hablar sobre su vida privada. «Cobraría lo que pidiera, más de 100.000 euros seguro. Pero no hay marcas que puedan pagarle solo una aparición», asegura un experto en representación de celebrities.

Campaña mundial

Con el estatus que ha adquirido siendo novia de CR7, Georgina apunta más alto que a un simple posado en un photocall. De hecho, va a ser imagen de una campaña mundial para una firma de cosméticos y está «siguiendo una dieta muy estricta» porque después de verano protagonizará la portada de una revista mensual de tirada nacional. A diferencia de la portada de «Vogue» de junio de 2014 que firmó Mario Testino, donde Ronaldo posó en una exclusiva mundial con Irina Shayk, esta vez Georgina aparecerá sola. Por eso, tal y como ha informado a este periódico una persona que la conoce muy bien, la agencia que la representa le ha puesto un estilista y un nutricionista para que controlen su ayuno, un sacrificio del que Georgina pudo haber prescindido durante el fin de semana en Córcega. También tiene que realizar una tabla de ejercicios diarios, para los que acude a un gimnasio en Ortega y Gasset, la madrileña calle donde ella continúa viviendo. «No se ha mudado con Cristiano a La Finca, ella mantiene su casa y vive ahí», apostilla un amigo del futbolista. La vida «marital» de ambos, hasta la fecha, se resume a pasar tiempo de ocio juntos.