Georgina Rodríguez: «He aprendido a separar muy bien las amistades» La novia de Cristiano Ronaldo se sincera en una entrevista con la revista «XLSemanal»

Desde que salió a la luz su relación con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez se ha convertido en toda una influencer. En poco más de un año, la modelo ha pasado de llevar una vida anodina a ser la española que reina en Instagram con 4,3 millones de seguidores, muy por encima de otros rostros tan conocidos como el de Paula Echevarría o el de Cristina Pedroche.

Pese a que suele compartir un trozito de su vida en las redes sociales, la novia del astro portugués no es muy dada a conceder entrevistas ni a contar su vida privada. Pero ha hecho una excepción y ha hablado para la revista «XLSemanal». Desde que era muy joven, Rodríguez luchó mucho para alcanzar sus metas. «A los 17 años. Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblito pequeño donde no hay mucho que hacer. Como tenía claro que si me quedaba en Jaca no iba a ahorrar nada, trabajé de camarera en un pueblo pequeño de Huesca, de trescientos habitantes, en el que no había nada, donde alquilé un piso y compartí habitaciones con unos profesores interinos. Cuando tuve lo suficiente, me vine a Madrid, que era mi verdadero objetivo», cuenta.

Como ella misma reconoce, siempre fue muy echada para adelante, pero al llegar a la capital también tuvo sus miedos: «Gracias a Dios, di con gente muy buena desde el principio; pero también es verdad que he aprendido a separar muy bien las amistades, ya que mucha gente se ha acercado a mí y me ha hecho daño, queriendo o sin querer. Llegué sola a la capital con 19 años y me puse un escudo, pero es verdad que me entró un poco de miedo al principio».

En su nueva vida, rodeada de lujos, también asegura que sabe distinguir perfectamente a las personas: «Sigo teniendo mis amigos de antes y sé descartar muy bien a la gente que se arrima por algo. ¡Experiencia de la vida! Una ya selecciona bien a quién quiere tener al lado y a quién no».

