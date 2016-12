George Michael descansarÃ¡ en paz junto a su madre

Después del anuncio de la muerte del cantante de un ataque al corazón el pasado 25 de diciembre a los 53 años de edad, noticia que revelaba su novio, Fadi Fawaz, el cual relató en las redes sociales: «Es una Navidad que jamás olvidaré: encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana», decía el mensaje que compartió en Twitter el peluquero de las celebridades en la red social. Una fuente reveló que el deseo del cantante siempre fue descansar al lado de su madre, cuya muerte le marcó profundamente. Su cuerpo será colocado junto a su madre en una parcela privada en el cementerio.

El diario The Sun anunció que su cuerpo descansará en el cementerio de Highgate junto a su madre. Fue la estrella la que eligió la tumba de su madre, Lesley Panayiotou, exbailarina que murió de cáncer en 1997. «Mi madre murió recientemente, y en lugar de dejar que eso me detuviera, he tratado de usarlo como fuente de inspiración de alguna manera. Ella estaba increíblemente orgullosa de lo que yo hacía. Probablemente, los padres son las únicas personas que disfrutan de una carrera como la mía, más que la persona realmente», dijo el cantante durante una entrevista realizada a GWR FM-30 el 30 de mayo de 1997. A los pocos meses de la muerte de su madre, George Michael publicó una canción con la esperanza de ayudar a su padre «por la pérdida de alguien a quien amaba desde hacía 40 años».

La hermana del mejor amigo de George Michael, Katerina Pourikou, expresó su alivio al enterarse de que el cantante cumplirá su deseo de ser enterrado ahí. «El amor de George por su madre siempre fue muy fuerte y él siempre dijo que esperaba para reencontrarse», explicó uno de sus amigos.

Desde la muerte del cantante, sus parientes han realizado contadas declaraciones a los medios que se agolpan enfrente de su casa. Unas pocas horas después de conocerse la muerte del cantante, la familia agradeció a los fans «el apoyo y las oraciones realizadas durante estos momentos tan duros para la familia». Según expresaron los mismos, tanto la familia como los amigos cercanos de George se vieron reconfortados por la increíble ola de amor durante las horas posteriores a su muerte.

Su novio Fawaz cambió la foto de su perfil por una en la que aparece besando el rostro de George Michael y escribió el desgarrador momento en el que se encontró a su pareja fallecida. «Nunca dejaré de extrañarte», terminaba el mensaje con el que el estilista de las celebridades británicas confirmaba que mantenía una relación con el cantante de 53 años.