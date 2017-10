George Bush padre pide perdón a una actriz por manosearla en una sesión de fotos La intérprete utilizó las redes sociales para denunciar este inciente, que el propio expresidente calificó como una «broma»

La actriz Heather Lind (34 años), conocida por su papel en la serie «Turn: Washington's Spies», acusó el pasado martes al expresidente George Bush padre de manosearla durante una sesión de fotos hace cuatro años, en la misma en la que se encontraba su mujer, Barbara Bush.

Según el «New York Post», la intérprete utilizó las redes sociales para denunciar este inciente, que el propio expresidente calificó como una «broma». «Cuando tuve la oportunidad de conocer a George HW Bush hace cuatro años para promocionar un programa de televisión histórico en el que estaba trabajando, me agredió sexualmente mientras posaba para una foto similar. Él no me dio la mano. Me tocó por detrás desde su silla de ruedas con su esposa Barbara Bush a su lado», escribía Lind en el mensaje que ya eliminó de su perfil de Instagram.

«Después me tocó de nuevo. Barbara puso los ojos en blanco como diciendo 'no, otra vez no'. Su guardia de seguridad me dijo que no debería haberme parado a su lado para la foto. Me pareció inquietante porque reconozco el respeto que tengo por los expresidentes y orgullo hacia muchos de los hombres en la foto», continuaba Lind, haciendo referencia a la imagen que colgó.

La actriz también ha confesado que ha decidido alzar la voz ahora por la valentía de esas mujeres que han hablado recientemente y han contado sus terribles experiencias. «Lo que me consuela es que yo también puedo usar mi poder, que en realidad no es tan diferente de un presidente», agregó. «Puedo representar un cambio positivo. De hecho, puedo ayudar a la gente. Puedo ser un símbolo de mi democracia. Puedo negarme a llamarlo presidente y llamar a otros abusos de poder cuando los veo. Puedo votar por un presidente, en parte, por la naturaleza de su personaje, sabiendo que sus decisiones políticas deben necesariamente derivarse de ese carácter», sentenciaba.

Por su parte, el expresidente de ahora 93 años ha pedido disculpas a la actriz. Su portavoz, Jim McGrath, ha comunicado que Bush nunca, bajo ninguna circunstancia, causaría angustia intencionadamente a nadie, y se disculpa sinceramente si su intento de humor ofendió a la Sra. Lind».