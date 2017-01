Las gemelas idÃ©nticas que sueÃ±an con casarse con el mismo hombre

Es sabido por todos que los gemelos tienen una relación especial. Sin embargo, el caso de estas dos gemelas australianas supera todos los límites. Anna y LucyDeCinque, dos gemelas de 31 años que nacieron con tan solo un minuto de diferencia, compartían todo desde niñas, e incluso dormían en la misma cama. Querían ser tan idénticas que se forzaban para hablar igual y realizar los mismos gestos. Al cumplir la mayoría de edad, y no contentas con el parecido que la naturaleza les había regalado, decidieron someterse a distintas operaciones estéticas para lograr una apariencia física prácticamente idéntica.

Desde hace cinco años, Anna y Lucy no solo comparten aspecto sino también novio, Ben, un chico que conocieron a través de Facebook. El trío dio un paso más en su relación el pasado mes de diciembre al decidir casarse en Tucson, Arizona. A pesar de que las leyes de Arizona prohíben la poligamia, no existe ningún tipo de restricción para las uniones «simbólicas». Sin embargo las hermanas no pierden la esperanza y piden al gobierno que cambie la ley. «Tal vez nos convirtamos en las primeros en casarnos con la misma persona en Australia». Al anunciar su compromiso, Anna explicó el motivo de su decisión. «Siempre hemos querido casarnos con el mismo hombre. Y después de cinco años de relación pensamos que puede funcionar», a lo que su hermana responde, «Ben es un tipo con suerte. Recibe el doble de amor y de atención que cualquier hombre».

Ante los comentarios que criticaban esta actuación, las hermanas se muestran firmes en su postura. «Creemos que es algo muy bonito. No es raro para nosotros y nunca lo será. Estamos muy emocionados con la boda. Creo que no hacemos daño a nadie», explicó Lucy después de lucir los anillos de compromiso, idénticos, que su futuro marido les había comprado.

A pesar de que por el momento no se han planteado aumentar la familia, aseguran que en el momento que lo decidan tendrá que ser las dos a la vez. «Nos gustaría probar, eso sin duda. Nos encantan los niños y los niños nos aman», añadiendo que se someterán a una fecundación in vitro para asegurarse de que ambas se quedan en estado al mismo tiempo.

Muchos de los seguidores de las gemelas se preguntan si alguna vez sintieron celos la una de la otra, algo que ellas niegan con rotundidad «Ben nos trata por igual a las dos. Si besa a Anna, me besa a mí justo después y nos coge de la mano a las dos cuando paseamos por la calle», explicó Lucy.

Anna y Lucy - Facebook

Sin embargo no todo es de color de rosa en el mundo de Anna y Lucy. Desde hace unos meses sufren dismorfia corporal, es decir, una preocupación excesiva por la apariencia, la cual están tratando con antidepresivos. Según expresaron en una entrevista, la transformación radical a la que se sometieron fue a raíz de una falta de autoestima que ambas sufrían. Su apariencia las hacía sentirse inseguras y recurrieron a la cirugía estética para solucionar este problema. Lo que no sabían era que años más tarde se arrepentirían de haber pasado por el quirófano. «Lo que pensábamos que era bonito, ahora es horrible. Lo único que queremos es volver a ser como éramos antes…naturales y bellas», confesaron.