Fonsi Nieto y Marta Castro: «No hablamos de Alba Carrillo»

Con el mar como telón de fondo y el atardecer como único protagonista se inauguró por todo lo alto el pasado jueves en la zona del Port Fòrum de la Ciudad Condal el Café del Mar Barcelona, el local más grande de la marca ibicenca y el primero como concepto de club.

Bailarinas, zancudos, un espectáculo de flipboard en la piscina y hasta un barco para disfrutar del skyline pusieron el broche de oro a una fiesta que duró hasta altas horas de la noche y en la que todo estaba medido al detalle. No es extraño teniendo en cuenta los seis millones de euros que han invertido en el proyecto.

Nadie mejor que Fonsi Nieto, como gran conocedor de las fiestas ibicencas, para ejercer de maestro de ceremonias en una cita que contó con más de 1.200 invitados. Acompañado de su reciente mujer, Marta Castro, el expiloto de motociclismo hizo su primera aparición pública tras la celebración de su enlace el pasado 30 de abril. Juntos posaron de lo más acaramelados en la alfombra roja situada a la entrada de las instalaciones y contestaron a las preguntas insistentes de los periodistas que se congregaron en el photocall.

«Fue el fin de semana soñado que deseábamos. Lo único que todo sucedió muy rápido y hay muchas cosas de las que no nos acordamos y que las estamos reviviendo con las fotos», desveló Fonsi ante la curiosidad de los medios. Los compromisos profesionales que tienen ambos no les han dejado tiempo para disfrutar de su ansiada luna de miel y que disfrutarán por fin en septiembre: «Por esas fechas no tengo tanto trabajo. Nos apetece Japón porque es un sitio al que he ido mucho cuando corría y quiero enseñárselo, pero también iremos a la playita».

Aunque el país asiático podría ser un buen lugar para encargar un bebé, el matrimonio, que ya piensa en niños, devela que no será un plan próximo: «Primero queremos disfrutar de nosotros, pero en un par de añitos sí».

La pareja, en un viaje a Eurodisney Paris - INSTAGRAM

Esa felicidad que irradian ambos se les apaga cuando son preguntados por la exnovia del expiloto Alba Carrillo. Su participación en «Supervivientes» está dando mucho que hablar, algo que parece que no acaba de gustarles. La pareja asegura que, pese a los comentarios y a los cotilleos que dicen que pidieron a sus invitados que llamaran para expulsar a la modelo del programa durante su enlace, no se comentó nada de ella. «¿Crees que estábamos de verdad en nuestra boda pensando en eso? Obviamente no, estuvimos disfrutando con nuestros amigos y familiares. Nosotros no hablamos de Alba Carrillo», dijo tajante Castro.

Lo cierto es que el DJ evitaba hablar de su expareja, escudándose en que no ha seguido mucho el espacio de Telecinco por los preparativos de la boda. «Para mí es una situación muy delicada. Hay un niño de cinco años a quien hay que proteger todo lo posible y los escándalos no son buenos. Tiene sus derechos y yo lo que quiero es que su madre esté bien porque Lucas la necesita y la necesita bien», zanjó sobre el tema, a la vez que Castro aseguró que no le importaba que Carrillo haya hecho buenas migas con su amiga Laura Matamoros.

Mariano Di Vaio, uno de los invitados de la noche - ABC

Gran acogida

Tampoco se quisieron perder esta cita otros actores, modelos, influencers y políticos del panorama español. No faltaron los intérpretes Peter Vives y Marc Clotet; el empresario Aldo Comas, que en esta ocasión acudió sin Macarena Gómez; el modelo y cantante Mariano Di Vaio; la presentadora Ares Teixido y el expresidente del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta. Destacada también fue la presencia del presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, que disfrutó de un descanso en su apretada agenda y compartió una noche agradable con unos amigos en la zona VIP de las instalaciones.