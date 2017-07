Fonsi Nieto Â«Voy a luchar por la custodia de mi hijoÂ»

Eran más de las dos de la madrugada del pasado jueves cuando la madre y la hermana de Fonsi Nieto salían de la comisaría de Boadilla del Monte tras presentar una denuncia contra Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, por llevar al hijo de Fonsi y Alba, de 5 años, a las instalaciones de Telecinco para la final de «Supervivientes». «Lucía no ha respetado mi decisión de que el niño no acudiera a Telecinco. No autoricé que lo llevara, como queda reflejado en los mensajes que nos hemos enviado», estalla Fonsi, que no puede más con las actuaciones de Pariente. Y añade: «Dado que yo tengo la potestad del menor mientras su madre ha estado incomunicada durante tres meses, se ha saltado mi autoridad y ha hecho una vez más lo que le ha dado la gana. A ella lo único que le preocupaba era llevar a mi hijo para ver si así podía ganar más votos Alba». El Dj considera que eso supone «la utilización de un menor que no pienso consentir. Como estaba trabajando en Ibiza di orden a mi madre y hermana para que presentaran la denuncia y ahora mi abogado estudia los pasos que vamos a dar. No voy a quedarme callado por mucho que me hayan aconsejado que espere a que mi hijo crezca y tome sus decisiones. Lo que ha hecho esta mujer no tiene nombre. La gente ha podido conocerla a través de este reality, pero no se imaginan cómo es cuando no hay cámaras».

Carrillo volvía el jueves de Honduras, donde ha permanecido tres meses concursando en «Supervivientes , en el que ha quedado segunda. «Que no digan que Alba había ordenado que el niño estuviera allí porque además es mentira, dado que ha permanecido incomunicada hasta el momento final. Antes de comenzar el concurso pactamos mantener a Lucas al margen. Así ha sido hasta que Lucía ha hecho lo que le ha parecido a ella mejor sin pensar en las consecuencias». Hasta septiembre no podrán dar pasos legales, pero Fonsi ya se plantea varias posibilidades: «Voy a luchar por la custodia de mi hijo. Lo único que quiero es su bien y que me dejen en paz». Desde que decidió denunciar a la abuela de su hijo, su teléfono no ha parado de sonar. Pero él quiere centrarse en su hijo y en su trabajo, que que tiene 25 galas por delante.

Llamada a Honduras

Cuando a Fonsi le avisaron de que en Telecinco estaban anunciando que su hijo estaba ahí, mandó varios mensajes a «sus abuelos maternos» y no le respondieron. «También le escribí a Alba para que esa misma noche me llamara y no lo hizo ni al día siguiente por la mañana. Me consta que al principio de “Supervivientes” hubo una llamada de atención por parte de la Fiscalía de Menores para que Alba no hablara del niño. Los hijos no tienen que participar de esas historias y menos utilizarlos para sumar votos», explica. Fonsi también se negó en su día a que el niño llamara por teléfono a su madre a Honduras cuando quiso abandonar el concurso. Como explica un familiar del deportista, se pusieron en contacto de parte de la familia de Alba para que el pequeño Lucas animara a su madre a seguir concursando y la respuesta fue una negativa rotunda.

Hace unos meses la expareja se reunió para revisar los días que cada uno tenía al niño. La excepción llegó con la entrada de Alba en el reality y la aceptación de Fonsi a quedarse con su hijo este tiempo. «Hemos estado felices y muy tranquilos, pero me olía que en cuanto se acabara todo volverían los problemas. El primero ha sido antes de terminar la última gala, cuando he tenido que llamar a mi abogado tras ver que estaban utilizando a mi hijo. Esto no hay quien lo aguante», se lamenta.

La abogada de Carrilo, Teresa Bueyes, asegura que la denuncia de Fonsi «carece de cualquier fundamento ya que en el momento que Alba pisa suelo español recupera la custodia de su hijo y si es su deseo ver a su hijo en un despacho de Telecinco sin cámaras ni micrófonos nadie puede impedírselo», dice. Según Bueyes «no se entiende esta polémica que Fonsi quiere avivar cuando no hay nada que criticar» y considera que «es la madre la que puede decidir cómo quiere el reencuentro».