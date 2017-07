Fonsi Nieto explota contra Alba Carrillo

Parecía que la noche de ayer iba a ser inolvidable para Alba Carrillo. Llegaba a Madrid después de tres meses en Honduras, estaba metida en la final de «Supervivientes» e iba a volver a ver a su hijo, Lucas González. Pero la noche se torció: ni se proclamó vencedora -lo hizo José Luis-, ni fue tan inolvidable.

La modelo pudo ver a su pequeño en una sala privada nada más bajarse del helicóptero que les llevó al plató de Telecinco, una sorpresa que sin duda no se esperaba. De hecho después de ver a Lucas, no dudó en dar las gracias a su padre, el expiloto de motociclismo Fonsi Nieto, por hacer posible el reencuentro. «Quiero dar las gracias a Fonsi Nieto porque sin él esto no habría sido posible», decía la modelo entusiasmada con el regalo, mientras portaba en sus manos los obsequios que le había hecho su hijo: una camiseta, una corona y una bolsa.

Todo eran buenas noticias para la modelo, pero un tuit del periodista Aurelio Manzano cambiaba el curso de los acontecimientos: «Polémica: Fonsi Nieto explota: 'No he dado permiso a la abuela de mi hijo para que lo lleve esta noche a Supervivientes. Esta es la gota que ha colmado el vaso. ¡No me callo más!'». Con estas palabras acababa el mensaje del periodista sin saber más, si acababa de hablar con Fonsi o si serán palabras malentendidas.

Polémica: @fonsinieto10 explota: "No he dado permiso a la abuela de mi hijo para que lo lleve esta noche a @supervivientestv Esta es la gota que ha colmado el vaso. ¡No me callo más! @telecincoes #supervivientes2017 #svfinal #polemica #cajadepandora Una publicación compartida de Aurelio Manzano (@byaureliomanzano) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 3:53 PDT

Las supuestas palabras de Fonsi Nieto han sido duramente criticadas en las redes al analizar que ni se ha visto al niño, que es normal que un hijo quiera ver a su madre después de tres meses, que el hijo también es de ella y que el niño también estuvo en la exclusiva de la boda del Dj con Marta Castro.

Otros desencuentros

Fonsi siempre ha apoyado a su expareja en todo y ha intentado llevarse bien con ella, pero sí que es cierto que hace unos meses tuvieron un pequeño desencuentro que se solucinó poco después. El pasado mes de diciembre, el expiloto de motociclismo rompía la paz con Alba Carrillo al arremeter duramente contra ella y amenazarla incluso con llevarla a los tribunales. Al DJ no le había sentado muy bien que el día de su cumpleaños no pudiese disfrutarlo con su hijo.

Imagen de la expareja - GTRES

«Llevo cinco años callado y ya no aguanto más. Llega un punto en que uno se cansa y es cuando se pone en manos de los abogados», declaraba ese mismo día. «Por desgracia no he podido ver a Lucas hoy. Ha sido una pena, no me han dejado verle», confesaba. «Sabéis que yo nunca digo nada, pero llega un día que ya explotas», reconoció con sinceridad refiriéndose a su ex.

Al poco tiempo confesaba en la revista «Hola» que lo habían solucionado, aunque las cosas ya no eran como antes. «Es un tema delicado, los acontecimientos han cambiado algo las cosas de cómo eran antes y cómo son ahora. Yo a Alba le tengo mucho cariño y se lo tendré siempre, porque es la madre de mi hijo, que es lo más importante que tengo en mi vida, así que ese tema prefiero dejarlo por ahora en 'stand by'», aseguró el expiloto.