Fernando García, nuevo director creativo de Oscar de la Renta

Fernando García y Laura Kim son los nuevos directores creativos de Oscar de la Renta desde ayer. Él, dominicano de origen español, es la pareja profesional y personal de ella desde hace años. Ambos, a la limón, toman el relevo de Peter Copping, el creativo que ha llevado las riendas del diseño en la casa desde la muerte del fundador de la marca hace dos años.

La realidad es que la reciente desaparición de Oscar de la Renta en octubre de 2014, será difícil de sustituir. La batuta empresarial de la entidad la lleva Alex Bolen, yerno de la segunda esposa de Oscar -Annette de la Renta-, y hombre de confianza del genial modisto desde hace años. Tras el corto periodo de mando creativo de Copping en de la Renta, a donde llegó procedente de Nina Ricci, Bolen ha buscado a dos personas con experiencia previa en la casa norteamericana, en lugar de aventurarse a contratar a algún modisto «que no hable su mismo lenguaje», según propias palabras. Es así como se han decidido por Laura Kim y Fernando García - de padres asturianos- ya que ambos habían trabajado con Alex Bolen y de la Renta durante años previamente.

Así pues, la moda de los «dúos creativos» sigue haciendo furor, tras la ya finiquitada larga colaboración de Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli en Valentino o el duo de gemelos Caten en DSquared. También se apuesta por profesionales de perfil bajo que hayan trabajado en la misma empresa. Con el revuelo causado por los exitosos fichajes de semi desconocidos a manos de Gucci y Balenciaga -Alessandro Michele y Demna Gvasalia, respectivamente- se ha abierto la veda de los nombres sin caché, ampliándose el rango de posibilidades de contratación, que hasta hace un par de años, se reducía a una docena de estrellas con sueldos millonarios.

Los nuevos directores creativos con Óscar de la Renta - Instagram

Fernando García formaba parte del equipo de Oscar de la Renta desde 2009 y Laura Kim llevaba más de 10 años en la empresa, cuando decidieron marcharse en 2015, una vez que habían pasado el testigo a Peter Copping. Tras haber comprobado que la marca no había apostado por ellos, decidieron montar su propia enseña, Monse (Mon-SAY), haciendo honor al nombre de la madre de Fernando, Montserrat. Allí, los contactos heredados de Oscar de la Renta que Fernando manejaba con soltura, hicieron que mujeres tan famosas como Sarah Jessica Parker, Amal Clooney, Lady Gaga, Selena Gomez o Kerry Washington, se convirtieran en sus clientas.

Una modelo de la colección crucero 2017 - AFP

Pero viendo que en el mundo de la moda no es fácil empezar desde cero y aspirar a tener beneficios de inmediato, Fernando García y Laura Kim, aceptaron la oferta de trabajar por cuenta ajena de nuevo, entrando el pasado febrero en el equipo de Carolina Herrera, donde no han durado ni seis meses. De nuevo en De la Renta, donde son como de la familia, Laura Kim y Fernando García supervisarán todas las colecciones, pero no dejarán atrás su propia marca, Monse.

Laura y Fernando han probado la dureza de la independencia. Alex Bolen, el yerno de Oscar de la Renta, arrepentido del tiempo perdido y de haber ninguneado al duo dos años atrás, respira tranquilo a sabiendas de que son un valor seguro y conocen el ADN de la casa. Es así como una chica de Seul, criada en Calgary, se convierte en cabeza bicéfala del equipo creativo de De la Renta, junto a un joven dominicano, con padres empresarios de una ferretería de alto nivel, nacidos en los pueblitos asturianos de Pintueles y La Espina. Fernando García, que se declara «mitad dominicano y mitad español», por haber pasado largos veranos en Asturias, presentará junto a Kim su primera colección para Oscar de la Renta en febrero del año que viene. A buen seguro que, del mismo modo que antes soñaba con ser Tom Ford, ahora sueña con que la Reina de España, asturiana como él, lleve sus vestidos. Pero Doña Letizia tiene lista de espera.