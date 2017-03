Las feministas más famosas de la historia

16 de 17



Marlene Dietrich

La actriz luchó por los derechos de las mujeres a través de la moda. La intérprete lucía pantalones y trajes de hombre en una época en la que se consideraba escandaloso y un tabú, tanto en el cine como en privado. Una vez casi es arrestada por usar pantalones en pública durante la década de 1930. «Me visto para la imagen. No para mí, no para el público, no por la moda, no para los hombres», es una de sus frases más recordadas.

