Feliciano López se verá de nuevo con Alba Carrillo en el juzgado

Asegura que no le pica la curiosidad y que ni siquiera tiene tiempo de ver en qué anda metida Alba Carrillo. El tenista Feliciano López aún no ha caído en la tentación de seguir el reality de Telecinco «Supervivientes», donde tanto su exmujer como su exsuegra, Lucía Pariente, han protagonizando las broncas más sonoras. Así lo aseguró el propio Feliciano durante su participación en el torneo benéfico de pádel que la Fundación Clínica Menorca organiza cada año, con el doctor Ángel Martín como gran impulsor. Feliciano fue el encargado de entregar, junto al exfutbolista Míchel González, el delantero-centro madridista Álvaro Morata y el propio doctor Martín, un cheque por valor de 10.000 euros a la doctora Laura G. Estévez, del Centro Oncológico Clara Campal. Aunque no fueron los únicos que quisieron sumarse a esta solidaria iniciativa. Otros deportistas como Bernd Schuster, Roberto Jiménez, Miguel Torres, Jordi Codina, Perico Delgado, Milinko Pantic o Francisco Clavet acudieron al Club de la Raqueta para participar en este torneo, cuya victoria consiguieron Pantic y Luis Guerra.

Horas más tarde, Feliciano partía hacia París, al tiempo que Teresa Bueyes, abogada de Alba, anunciaba que en enero de 2018 tendrá lugar la vista judicial por la demanda que la modelo interpuso contra López en relación a una cláusula que firmó ante notario y por la que renunciaba a los gananciales de los seis meses de matrimonio. La intención de Carrillo es anular dicha claúsula, que fue previa a su decisión de hacer una separación de bienes. «No se puede renunciar a lo que no figura ni siquiera en un inventario», suele repetir Bueyes convencida de que todo saldrá bien.

No es la única demanda que afecta a la familia del tenista. El pasado viernes, el hermano de Feliciano, Víctor López, tuvo que declarar en un juicio que se encuentra todavía en fase de instrucción y que responde a una denuncia de Alba, presentada el pasado febrero, por falsificación documental: acusa a su excuñado de usar su firma en un contrato laboral a una empleada doméstica.

Con todos estos frentes abiertos, Feliciano sigue sin pronunciarse sobre su amargo divorcio, aunque se supone que algo le habrá contado a Bertín Osborne durante la grabación de su programa de entrevistas «En tu casa o en la mía», aún pendiente de emisión en Telecinco.