Los famosos visten camisetas contra el bullying

Numerosos influencers, youtubers e instagramers españoles se han unido a la marca de moda «The Tripletz» con un objetivo común: lanzar una colección de camisetas contra el acoso titulada «Banalized». Muchos de los jóvenes más influyentes del panorama nacional y, sobre todo, referentes LGTB buscan que las camisetas tengan un significado social, utilizada como instrumento de denuncia.

Una de las caras más conocidas que aparece en el spot de estas prendas reivindicativas es Dulceida que con un millón y medio de seguidores en Instagram, Aída Domenech, se ha convertido en la chica de oro, en la blogger española del momento.

Dulceida - The Tripletz

La firma The Tripletz surge de la mano de dos amigos DJ, Sergi Pedrero y Lucas Lorén, que lejos de crear diseños puramente estéticos intentan que sus camisetas luchen contra la discriminación, el acoso a las minorías y el bullying. Desde el año 2013 han dedicado todos sus esfuerzos a luchar por los derechos LGTB y el año pasado dieron un paso más lanzando su primera colección de ropa. Su filosofía de vida se resume en una frase: «Be Free! Have Fun!».

Las víctimas de acoso cada vez son más jóvenes, pero también están menos solas, así lo aseguró el II Estudio sobre bulllying y ciberbullying realizado por Fundación Mutua Madrileña y Fundación Anar, en el que explicaban que en 2016 se ha reducido la edad media del acosado a los 10,9 años (desde los 11,6 del informe previo), que el problema sigue afectando en una proporción muy similar a chicos y chicas (casi en un 50%), y que aumenta significativamente el número de víctimas de siete años o menos (en un 14,25% frente al 8,7% del estudio previo).

A pesar de que el problema se ha reducido de manera notable, todavía hay mucho trabajo puesto que no se ha eliminado por completo. El acoso escolar es un problema mundial, dos de cada diez alumnos lo sufren, según un manifiesto de la Unesco, y en términos de homofobia no hay que olvidar que, además de los casos de agresiones que siguen ocurriendo en ciudades como Madrid o Barcelona, todavía existen 72 países que criminalizan a los homosexuales. Por eso, The Tripletz han lanzado siete camisetas con siete insultos que reciben habitualmente las personas que sufren acoso para convertirlos en lemas que se llevan con orgullo: Bollera, Maricón, Cuatro ojos, Gorda, Choni, Putón y Pasiva. Siete diseños, basados en logos icónicos como los de Barbie, Chanel o Trasher, con los que nos quieren hacer reflexionar sobre los prejuicios que aún tenemos como sociedad.

Alba Paul - The Tripletz

Y no están solos en esto: conocidos rostros les han acompañado en la campaña de lanzamiento, como Dulceida, su mujer Alba Paul, o Jessica Goicoechea. Además, otros personajes del mundo de la cultura ya se han hecho con su camiseta y se han sumado a este gran movimiento. Entre ellos encontramos a Javier Calvo, Sofía Cristo, Cascales DJ o el mismísimo Jorge Javier Vázquez.